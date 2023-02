BORSE ULTIME NOTIZIE: risparmio gestito più italiano dopo la blindatura di Anima Holding. Banche in rally

Borse europee in forte rialzo. Vola Unicredit, Bpm e Bper la rincorrono. Colpo grosso di Pfizer a Wall Street

Ripartono alla grandezze Borse europee, sfidando l’aria di rialzo dei tassi che soffia dagli Usa. A sostenere Piazza Affari +1,85% attorno a 27.500 punti e gli altri mercati è, tra l’altro, l’andamento dell’indice della fiducia dei consumatori in decisa ripresa (H&M avanza a Stoccolma del 3,5%) ma anche il differente andamento dei flussi dei capitali sulle due rive dell’Atlantico: il dollaro oscilla vicino ai massimi di sette settimane attorno a 1,055 sull’euro. I Btp trattano al 4,39% contro il 3,93% dei Tbonds a dieci anni.

Borse ultime notizie: cosa muove gli acquisti

Gli investitori scommettono sul ripensamento della Fed sui tassi che potrebbero salire oltre il 5,4% (mezzo punto in più rispetto ad inizio febbraio). Il tasso d’inflazione nell’area euro “è alto a un livello inaccettabile” ma “è probabile che scenda perchè i prezzi energetici stanno scendendo”, ha osservato la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un’intervista al giornale finlandese Helsingin Sanomat.

Ma nel Vecchio continente, galvanizzato dal prossimo accordo con Londra sulla Brexit, la prospettiva di un aumento del costo del denaro, almeno per ora, si traduce soprattutto in un rialzo della redditività del sistema bancario. Oltre alla marcia irresistibile di Unicredit + 5% spinta dall’ingresso nel paniere dell’Eurostoxx 50 (ai massimi dal 2015) al posto di Linde, il settore può contare sulla spinta della tedesca Commerzbank +4,1% rientrata nell’indice Dax. A Milano brillano anche Banco Bpm e Bper, entrambi su del 2,5% circa dopo la promozione di Jefferies, un soffio sopra Intesa San Paolo +2,3%.

Poste e Caltagirone con Fsi blindano l’italianità di Anima

In terreno positivo nel risparmio gestito Anima Holding +1,4% dopo le mosse sull’azionariato che hanno in pratica blindato “l’italianità” del gruppo, requisito prezioso in un momento di caccia al risparmio per far fronte alle esigenze del Tesoro. Dietro Banco Bpm (nel cui capitale svetta la presenza del Crédit Agricole) figura ora il Fondo Strategico ex Cdp e l’asse Poste Italiane/ Gruppo Caltagirone. La società, forte del nuovo assetto, ha completato oggi l’acquisto di Castello sgr, società che gestisce un patrimonio immobiliare pari a 4,4 miliardi di euro.

Positivo il resto del settore nonostante che a gennaio la raccolta dei Pir sia risultata negativa per 168,8 miliardi: Azimut e Fineco avanzano di un punto e mezzo.

La maglia nera della riunione tocca a Saipem -4% in attesa dei coti. Prese di beneficio anche per Erg -2,5%. Al contrario avanzano i petroliferi: Tenaris +2,3% e Eni+1,7%. Sale anche Enel +1,6% sostenuta dalle trattative per la cessione delle attività in Perù ad una controparte cinese: Pechino controlla larga parte delle risorse minerarie del Paese.

E Wall Street si prepara ad aprire in rialzo

La Borsa degli Stati Uniti dovrebbe aprire in rialzo. Nel giorno della pubblicazione dei dati sugli ordini di beni durevoli, il future dell’indice S&P500 guadagna lo 0,5%. A mercato aperto esce il dato sulle vendite di abitazioni.

Tra i titoli spicca la biotech Seagen +13%. In vista dell’acquisto da parte di Pfizer decisa a rafforzare la sua presenza negli antitumorali.