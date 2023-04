BORSE ULTIME NOTIZIE: Petrolio ancora su, Saipem e Erg trainano Milano. L’inflazione non spaventa

Petrolio ancora in rialzo, ma le Borse europee non lo temono. Listini tutti positivi. A Piazza Affari bene anche Pirelli&C. Boom di Olidata

Le ultime notizie dalle Borse: Milano procede sopra i 27.000 punti a fine mattina, in rialzo dello 0,47% in linea con le altre Borse europee. Il focus anche oggi è sul petrolio che vede il Brent ancora in lieve rialzo dello 0,55% a 85,4 dollari/barile e il Wti in rialzo dello 0,86% a 81,11 dollari. La spinta del greggio fa salire i titoli dell’energia: Saipem +3% e Erg a +2,8% sono in testa al Ftse Mib. Spread in lieve rialzo a quota 183.

Borse Europa: il petrolio sale ma i listini non temono l’inflazione

Milano è in linea con le altre Borse europee che segnano rialzi praticamente ovunque. Parigi + 0,56%, Francoforte +0,8%, Madrid +0,8%. Londra è piatta con +0,09%. Il repentino aumento dei prezzi del petrolio e i timori di inflazione non sembra spaventare i mercati europei.

Pochi i dati macro: i prezzi alla produzione della zona euro (-0,5% a febbraio e +13,2% su anno) e negli Usa gli ordini di beni durevoli.

Assemblea Credit Suisse: la rabbia dei piccoli azionisti

Se il petrolio e i titoli dell’energia restano sotto i riflettori delle Borse, l’altro appuntamento importante della mattinata è l’assemblea del Credit Suisse a Zurigo. L’assemblea si è aperta alle 9 del mattina con gli azionisti sul piede di guerra per il salvataggio deciso dal governo elvetico. Quella di oggi 4 aprile 2023 sarà dunque l’ultima assemblea della banca e si è aperta con la rabbia dei piccoli azionisti per l’operazione di fusione con Ubs. Norges Bank, il fondo sovrano norvegese, ha dichiarato che voterà contro la rielezione del presidente Axel Lehmann e di altri sei amministratori. I piccoli azionisti sono rappresentati da alcune società di consulenza come Ethos, che ha denunciato «l’avidità e l’incompetenza dei manager» della banca. La Banca centrale si è difesa sostenendo che senza l’intervento il Credit Suisse sarebbe fallito e senza l’acquisizione mediata dal governo, è «molto, molto probabile che si sarebbe verificata una crisi finanziaria in Svizzera e nel mondo», ha dichiarato il vicepresidente della Banca nazionale svizzera Martin Schlegel all’emittente SRF.

Piazza Affari: brilla Saipem, bene Erg

Tra i titoli, a Milano in evidenza Saipem e Erg che si muovono in testa al Ftse Mib, con in testa al Ftse Mib. Bene anche Pirelli&C +2,29%. Sono in terreno positivo anche i titoli bancari, guidati da Bper +2,35% e Banco Bpm + 1,99%. Più moderata Stellantis, all’indomani dei dati auto italiani e dopo l’annuncio della riorganizzazione dei servizi finanziari e di leasing in Europa. Fuori dal segmento principale, ancora una giornata di forti acquisti per Olidata +59,4% riammessa lunedì alle negoziazioni dopo dopo sette anni di sospensione.