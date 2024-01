Borse ultime notizie: l’inflazione inglese spaventa il Toro. Lagarde non rincuora i listini

Nemmeno le parole della presidente Bce, oggi a Davos, hanno frenato il pessimismo dei mercati, alimentato dalle notizie in arrivo dal mar Rosso. Il rischio recessione spinge al rialzo il gas. Deboli azioni e obbligazioni

I dati dell’inflazione di dicembre nel Regno Unito, pubblicati hanno superato le previsioni degli analisti: l’inflazione complessiva si è attestata al 4% su base annua contro una previsione del 3,8%. La notizia ha gelato le residue speranze dei mercati su un prossimo taglio dei tassi. Nemmeno l’intervista a Bloomberg di Christine Lagarde, che oggi interverrà a Davos, ha frenato il pessimismo dei mercati, alimentato dalle notizie in arrivo dal mar Rosso. Anche Shell ha deciso di abbandonare la rotta più breve per il greggio: per ora, però, il calo dei consumi legato alla recessione compensa i maggiori costi di trasporto.

Piazza Affari (-1,2%) scivola sotto i 30 mila punti in linea con le altre borse dell’Europa. Indice EuroStoxx50 -1%. Londra cede l’1,5%. Pesa sui mercati la crisi della Borsa cinese caduta stamane sui minimi da cinque anni.

Lagarde non rincuora i listini, più positivo Panetta

A calmare i mercati ci ha provato Christine Lagarde. La presidente della Bce ha detto che, in tarda primavera, Francoforte riceverà i dati relativi ai contratti collettivi di lavoro, che consentiranno all’istituto centrale di avere un’idea precisa dell’andamento dei redditi delle famiglie e quindi dell’inflazione. Ma la presidente non ha voluto commentare le scommesse del mercato sui tagli dei tassi quest’anno, dato per probabili nella seconda parte dell’anno dal numero uno di Banca d’Italia Fabio Panetta e da Carlo Messina di Intesa Sanpaolo. Secondo Panetta l’inflazione in Europa sta scendendo rapidamente, nonostante i rischi derivanti dai costi delle materie prime, e se i dati confermeranno questa tendenza ci sarà un effetto sulle condizioni monetarie dell’area euro. “La disinflazione è in atto, è forte e continuerà”, ha spiegato. “Non so quando si taglieranno (i tassi), però credo che si stia andando nella direzione giusta”.

A frenare ci ha pensato il capo della Banca centrale olandese Klaas Knot

Un cambiamento dei tassi della Banca centrale europea, sia un aumento che un taglio, nella prima metà di quest’anno è improbabile e i mercati stanno andando troppo avanti nel fissare i tempi dell’allentamento monetario. Knot ha affermato che le sorprese negative sull’inflazione potrebbero ritardare i tagli della Bce, così come lo potrebbero fare i prezzi aggressivi praticati dagli investitori. “Quanto più allentamento hanno già fatto i mercati per noi, tanto meno è probabile che taglieremo i tassi” ha detto. Queste considerazioni spingono al rialzo il rendimento delle obbligazioni. Treasury Note a dieci anni a 4,06% di rendimento, +5 punti base. Bund al 2,29%, +2 punti base. BTP a 3,87%.

A Milano bene le banche, soffrono i titoli del lusso

A Piazza Affari sono in terreno positivo Banco Bpm, Mps, Mediobanca e Bper. Soffrono i titoli del lusso: Moncler -2,97% seguita da Brunello Cucinelli -2,63%. In rosso i titoli delle utilities: Snam e Hera lasciano più di un punto percentuale. Il gas naturale perde il 4% a 28,50 euro su nuovi minimi da oltre due anni.

Enel -2,13%. Eni (-2%). I soci privati del consorzio di sviluppo del giacimento di Kashagan sarebbero vicini a chiudere le dispute con le autorità del Kazakhstan, scriveva ieri Bloomberg. L’accordo dovrebbe prevedere un aumento del programma di investimenti in progetti sociali.

Webuild (+1,7%) dovrebbe ottenere alcune maxi commesse in Arabia Saudita, complessivamente si parla di ordini per un totale di circa cinque miliardi di dollari. I future a Wall Street anticipano un calo dello 0,5%. Ieri S&P500 -0,4%. Il Nasdaq ha perso lo 0,2% ma Nvidia ha guadagnato il 3%, quinta seduta consecutiva di miglioramento del record. Il Dow Jones, in calo dello 0,6%, è stato penalizzato dal -8% di Boeing.