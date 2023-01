BORSE ULTIME NOTIZIE: Lagarde conferma la linea dura e le Borse vanno giù. Forti vendite su energia e utility

Christine Lagarde a Davos conferma il rialzo dei tassi nonostante un clima meno pessimistico su inflazione e recessione. Leonardo in controtendenza a Piazza Affari

“Manterremo la rotta fino a quando non ci saremo spostati in territorio restrittivo per un periodo sufficientemente lungo da poter riportare l’inflazione al 2% in modo tempestivo”. Christine Lagarde ha ribadito così a Davos che la linea della Bce sui tassi non cambia anche se, obietta il commissario Ue Paolo Gentiloni, “la situazione sta migliorando”.

La pressione sui tassi combinata con i venti di recessione che soffiano in Usa, ha comunque interrotto il rally dei mercati azionari europei. Piazza Affari, salita del 10% a gennaio grazie a sei sedute con il segno positivo, sta lasciando sul terreno l’1,5% circa, scivolando attorno a 25.800 punti.

Borse ultime notizie: parla Lagarde, spread in rialzo

Dopo le parole di Lagarde rimbalzano al rialzo i titoli obbligazionari: il rendimento dei Bund tedeschi a 10 anni è salito di 4 punti base al 2,03%. Mercoledì ha toccato i minimi dal 15 dicembre, in occasione della riunione della Bce. Risale, ma non di molto lo spread attorno a 180 punti da un minimo di 172. Stamane i Btp, prima dell’intervento della presidente della Bce, hanno toccato un rendimento minimo del 3,69%. Alle 13.30 escono i verbali dell’ultima riunione del board della BCE. Nel pomeriggio interviene Klaas Knot, membro olandese del consiglio direttivo della BCE, il leader dei falchi.

A Piazza Affari: i titoli migliori e peggiori oggi

Energia ed utility guidano i ribassi sul listino italiano. La maglia nera spetta a Tenaris -4,2% davanti a Saipem -2,60% . In forte calo anche Snam – 2,9% dopo l’annuncio del piano industriale che non ha entusiasmato il mercato.

Eni -1,2%: JP Morgan ha tagliato a Neutral il giudizio sul cane a sei zampe mentre Credit Suisse ha avviato la copertura con raccomandazione outperform, target a 20 euro. La società chiude domani le adesioni al bond “sustainability-linked 2023/2028” destinato agli investitori retail, in anticipo rispetto alla tempistica prevista, considerato che l’ammontare nominale complessivo dell’offerta pubblica di sottoscrizione è stato interamente collocato presso il pubblico indistinto.

Sul fronte degli acquisti si fa luce Leonardo +1,2% su nuovi massimi dall’agosto 2022. Il gruppo ha firmato un contratto di acquisizione di ulteriori 18 elicotteri AW169M LUH destinati al Ministero della Difesa austriaco, un contratto da 304 milioni di euro.

Perde colpi Telecom Italia -0,5%, in apertura nel plotone di testa dell’indice FTSE Mib dopo le indicazioni “confortanti” e leggermente migliori delle attese sui conti 2022. Secondo quanto scrive IlSole24Ore, a fine 2023 il debito dovrebbe essere intorno a venti miliardi di euro, il consensus degli analisti è a 20,8 miliardi. La Repubblica scrive invece che l’offerta della cordata guidata da Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe essere intorno ai 18 miliardi di euro.

Recupera Iveco + 0,9% dopo le perdite degli ultimi giorni.

Modesti rialzi per Banco Bpm + 0.96% in un contesto di bancari deboli. La Bce, nell’ambito delle ispezioni effettuate nel corso del 2022 avrebbe richiesto ad alcuni istituti finanziari italiani alcune modifiche peggiorative ai modelli interni utilizzati per il calcolo del rischio di credito: a seguito delle modifiche richieste, gli impatti a livello dei ratio patrimoniali varierebbero da 20 a 50 punti base.

Sui mercati pesa la prospettiva di una nuova apertura in rosso di Wall Street: i futures segnano -0,8%. Sotto tiro Tesla -2,5% nel pre-Borsa dopo -2% di ieri. La società di Elon Musk paga la battaglia sui prezzi con i concorrenti asiatici.

Vin Fast, il produttore di veicoli elettrici in Vietnam carrozzato Pininfarina, ha dichiarato che lancerà promozioni per proteggere la competitività sul mercato dei suoi modelli, una settimana dopo che Tesla ha annunciato sconti aggressivi per stimolare la domanda.

In discesa anche i prezzi dell’energia: petrolio Brent -0,7%, è ripresa la discesa del gas -4%. –