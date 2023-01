Leonardo: contratto da 304 milioni in Austria per la consegna di ulteriori 18 elicotteri

Il governo austriaco ha esercitato l’opzione per l’acquisto di 18 elicotteri AW169M. Salgono, così, a 36 gli elicotteri destinati al Ministero della Difesa austriaco.

Leonardo raddoppia le consegne di elicotteri AW169M (Light Uitlity Helicopter) in Austria. Firmato un altro contratto con il governo austriaco per l’acquisizione di ulteriori 18 elicotteri per un valore complessivo di 304 milioni di euro.

Il governo austriaco ha esercitato l’opzione di acquisto presente nel primo contratto di consegna firmato a gennaio 2022.

Salgono così a 36 il numero complessivo di AW169M LUH per il Ministero della Difesa austriaco.

G2G: Partnership strategica in campo elicotteristico

Il Contratto è stato firmato nell’ambito dell’emendamento all’Accordo Government-to-Government (G2G) Italia-Austria firmato lo scorso dicembre 2022.

L’iniziativa G2G tra Italia e Austria è volta a rafforzare la collaborazione bilaterale tra i due Paesi e a stabilire una partnership strategica in campo elicotteristico.

L’Austria si è affidata a Leonardo per l’ammodernamento e la sostituzione della flotta degli elicotteri Alouette III, in servizio dagli anni ’60. Leonardo fornirà anche l’addestramento iniziale, presso la Training Academy di Leonardo a Sesto Calende (Italia). Previsto anche l’addestramento da parte dell’Esercito italiano, in qualità di operatore dell’AW169M LUH.

Gli AW169M LUH svolgeranno missioni a supporto delle esigenze della difesa austriaca e della comunità nazionale come trasporto truppe, combattimento, protezione civile, risposta alle grandi emergenze, antincendio, soccorso in montagna e soccorso sanitario.

L’invio del primo elicottero, come da accordi stabiliti, è avvenuto a dicembre durante una cerimonia ufficiale. Le consegne di tutti gli elicotteri sono previste entro il 2028.

L’elicottero AW169M

L’AW169M è la variante militare dell’elicottero bimotore di ultima generazione AW169 che segue i più recenti requisiti FAR/JAR/EASA e gli standard degli operatori militari, di pubblica sicurezza e governativi. Grazie alle sue capacità di potenza, agilità e manovrabilità si presta per ogni tipo di missione. Può essere equipaggiato e personalizzato con un’ampia gamma di apparecchiature, sensori e sistemi d’arma per fornire un’eccezionale flessibilità di missione agli operatori militari. La versione “M” è dotata di supporti interni per una mitragliatrice o un fucile di precisione per lato, piloni esterni per mitragliatrici e pod per razzi da 70 mm.

L’AW169M è in produzione dal 2019, anno della sua introduzione nell’esercito italiano.

Al momento sono stati consegnati oltre 150 elicotteri in 30 paesi. Tra ordini e opzioni, sono oltre 320 gli elicotteri AW169 richiesti in tutto il mondo.