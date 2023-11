Borse ultime notizie: il Black Friday non scalda i consumatori Usa. A Piazza Affari continua la marcia di Mps

Wal-Mart taglia il prezzo di vendita di Barbie ma non basta a spingere lo shopping pre-natalizio frenato da inflazione e prezzi alti. Wall Street vista positiva grazie al petrolio. Lagarde ottimista sui tassi

John Furney, potente amministratore delegato di Wal-Mart, ha ordinato di tagliare il prezzo di vendita di Barbie, la bambola icona balzata di nuovo al top dopo il successo estivo del film. Ma, scrive il Wall Street Journey, nemmeno il fascino della biondissima dolly in versione femminista sembra in grado di risvegliare la voglia d’acquisto dei consumatori in questo Black Friday di ritorno alla normalità dopo due edizioni sostenute dalla voglia di spendere dopo la pandemia. E così i giganti del largo consumo corrono ai ripari offrendo sconti sulla spesa di ogni giorno pur di stimolare gli acquisti di impulso. Ma, come spiega una veterinaria di New York “Quest’anno spero che invece di un animale di pezza mi reglino due confezioni gigante di pannolini.” I primi bollettini dal fronte delle vendite confermano questa sensazione d’austerità: le spese nei grandi magazzini stanno salendo del 3,4% per cento, recuperando a malapena il tasso di inflazione contro il 5,5% di un anno fa, ed il 9,5 % del 2021: il buon andamento dell’occupazione non è sufficiente a compensare l’aumento dei prezzi combinato con la fine della moratoria sul debito degli studenti, la spada di Damocle che grava sulle famiglie. Wall Street, sostenuta dal rimbalzo del petrolio, sembra comunque avviata ad una partenza positiva.

Borsa ultime notizie in Europa

Intanto l’Europa si avvia a chiudere con una seduta tranquilla una settimana che ha registrato nuovi record. A Milano +0,26%, al solio si mettono in luce i bancari, guidati da MPS che ha superato la soglia dl prezzo del recente collocamento e Intesa SanPaolo. Le Borse europee proseguono poco mosse. Indice EuroStoxx50 +0,1%.

Il settore Auto e Componenti arretra del -0,3%. Tuttavia, Continental e Forvia guadagnano circa il +2% dopo che Barclays ha alzato la raccomandazione su entrambi i titoli.

A Milano Ferrari avanza a 333,60 euro +0,4% dopo la promozione di Barclays (target 375 euro). Piatta Stellantis.

Stabile i titoli governativi. Treasury decennale a 4,47%. Bund decennale a 2,64%. BTP a 4,39%. A Francoforte in occasone di un evento di Europlus, Christine Lagarde ha detto che: “sui tassi “la battaglia non è finita e non possiamo cantare vittoria. Penso che abbiamo compiuto progressi. Abbiamo impegnato le nostre armi: aumentato i tassi e ora possiamo osservare attentamente gli effetti delle misure che sono state assunte e valutare quali decisioni sono da prendere. Ma noi vinceremo la battaglia. Lo posso assicurare”.

Euro dollaro a 1,090.

Continua intanto la discesa di Nvidia

Continua la discesa di Nvidia -2% a Wall Street. Nvidia -2% nel preborsa. Il gruppo ha comunicato ai clienti cinesi che ritarderà fino al primo trimestre del prossimo anno il lancio di un nuovo chip per l’intelligenza artificiale progettato per rispettare le norme statunitensi in materia di esportazione.

Sembra funzionare a Gaza la tregua di quattro giorni tra Hamas e Israele. Israele rilascerà oggi 39 prigionieri palestinesi, tra cui 24 donne e 15 adolescenti maschi, nella Cisgiordania occupata, in cambio di 13 ostaggi che saranno liberati dalla Striscia di Gaza da Hamas, ha detto un funzionario palestinese.