BORSE ULTIME NOTIZIE: Cina e petrolio danno la carica agli acquisti. Brilla il lusso, vola la Juve. Btp in tensione

Le aperture della Cina sul Covid e l’andamento di petrolio e gas spingono gli acquisti in Borsa. Occhi puntati sull’assemblea Juventus e sulla possibile Opa Exor

La Cina riapre le frontiere, risale la propensione al rischio. E il dollaro frena sia nei confronti delle valute asiatiche che dell’euro. Anche Wall Street, per completare il quadro positivo, sembra avviata ad un’apertura Toro. I future di Nasdaq e S&P500 salgono dello 0,5%.

Borse ultime notizie: positive le borse europee, future in rialzo anche a Wall Street

In Europa brilla la Borsa parigina sostenuta dal lusso: Lvmh, Hermès e Kering mettono a segno un rialzo tra 1,8-2% sull’onda della notizia della prossima riapertura delle frontiere.

A Piazza Affari, in progresso dl mezzo punto percentuale, guida la corsa Moncler +2,41%. Ferragamo +1,4%.

Si mettono in luce anche gli energetici sotto la spinta del petrolio, in vista del grande freddo in Usa: in cima all’indice principale si piazzano nell’ordine Saipem, Eni e Tenaris con rialzi tra l’1 ed il 2%. Il Gas Naturale sul circuito europeo ha toccato in apertura a 80 euro per Mwh il livello più basso da febbraio: le temperature dovrebbero rimanere sopra la media fino ai primi di gennaio. Intanto, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che il suo Paese ha scoperto una riserva di gas naturale di 58 miliardi di metri cubi nel Mar Nero, una quantità che va ad aggiungersi alle scoperte degli ultimi mesi nell’area.

Borse ultime notizie: obbligazionario in tensione

Ancora sotto tensione il mercato obbligazionario. Bund tedesco a 2,49% da 2,40% di venerdì. BTP decennale a 4,60% da 4,47%. Soread A 211 punti. La settimana scorsa è terminata con un calo dell’1,7% per il primo e dell’1,8% per il secondo.

La Bce ha appena superato la “metà” del suo ciclo di stretta monetaria e continuerà con i rialzi nei prossimi mesi prima di raggiungere eventualmente il picco per l’estate. Lo ha affermato Klaas Knot, falco del consiglio della Bce, in un’intervista al Financial Times. “Il rischio di fare troppo poco è ancora il rischio maggiore. Siamo all’inizio della seconda fase” di rialzi, ha messo in evidenza Knot osservando come la maggiore sfida della Bce il prossimo anno arriverà quando la stretta sarà salita abbastanza da potersi fermare.

Stesso quadro oltre Oceano. Il Treasury Note a dieci anni riparte da 3,74%. Venerdì ha portato a termine la peggiore settimana da settembre (-1,5%). Gli analisti di Citi hanno segnalato che il tasso di interesse ufficiale della Fed potrebbe raggiungere dal 5,25% al 5,50% entro la fine del 2023, sulla base delle aspettative che il mercato del lavoro continuerà ad aggiungere nuovi occupati nei primi mesi del 2023.

A Piazza Affari vola la Juventus: c’è attesa per l’Opa

In Piazza Affari non si ferma l’avanzata del titolo Juventus + 3,24% a 0,3205 euro nel giorno dell’assemblea e della presentazione del nuovo cda. Nell’ultimo mese il titolo è salito del 15%: il mercato scommette sull’Opa da parte di Exor che difficilmente avverrà prima dell’insediamento della nuova squadra di vertice. Stamane, però, l’attenzione si è concentrata su Andrea Agnelli, il presidente uscente che può vantare 29 titoli (coppe e scudetti maschili e femminili) nei suoi nove anni di gestione: “Ho preso la decisione – ha detto riferendosi alle dimissioni – del tutto convinto e in piena serenità”. Personalmente credo che abbiamo agito bene e che i rilievi non siano giustificati, in ciò confortati anche dall’approfondita analisi fatta da esperti indipendenti”, ha sottolineato. “Ho ritenuto di fare un passo indietro”, ha concluso, “affinché non si potesse pensare che le scelte potessero essere anche solo in parte condizionate dal mio personale coinvolgimento”.

LEGGI ANCHE: Juventus: nuovo ticket con Del Piero e Conte? Exor studia le strategie, non è escluso il delisting

In salita anche l’automotive: l’indice Stoxx europeo sale dell’1% grazie alle buone indicazioni di Toyota e alle aspettative di una progressiva riapertura della circolazione in Cina; Volkswagen +0,8%, Ferrari +0,6%.

Leonardo +0,70%. Il Dipartimento della Difesa USA ha esercitato l’opzione per la produzione e la consegna del quarto lotto di 26 elicotteri TH-73A, per un valore di 110,5 milioni di dollari.

Telecom Italia +0,70%. Un nuovo incontro tra governo, CDP e Vivendi sul riassetto è previsto giovedì, probabilmente in video conferenza, con la partecipazione anche degli advisors Rothschild e Credit Suisse.