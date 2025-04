Borse, settimana breve ma ricca di eventi: sullo sfondo la guerra dei dazi. A Milano occhi su Unicredit e Generali

Settimana corta ma intensa per i mercati, tra dati macro, assemblee e la guerra commerciale. A Milano parte la stagione dei dividendi. Riflettori sul caso Unicredit e l’assemblea delle Generali giovedì 24 aprile

Sarà una settimana breve ma tutt’altro che tranquilla per i mercati finanziari, quella che si aprirà martedì 22 aprile, dopo la pausa pasquale che terrà le Borse europee chiuse lunedì. L’agenda si preannuncia fitta: in primo piano i dati macroeconomici, le assemblee societarie per l’approvazione dei bilanci e, sullo sfondo, la tensione sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea, dopo che il presidente Trump ha aperto – almeno nelle intenzioni – la porta a un incontro con Bruxelles.

Non meno attesa, a Milano, l’apertura ufficiale della stagione dei dividendi, un’occasione importante per gli investitori dopo le recenti turbolenze di mercato. Il risiko bancario italiano continua a tenere banco con il caso Unicredit, dopo lo stop imposto dal Governo con l’attivazione del Golden Power sull’Ops su Banco Bpm: una mossa che ha suscitato critiche per l’eccessiva rigidità dei vincoli e per il contrasto con i pareri favorevoli di Bce e autorità di vigilanza. Ben diverso, invece, l’atteggiamento verso Bper, che ha incassato il semaforo verde per l’acquisizione di Banca Popolare di Sondrio, senza interventi da parte di Palazzo Chigi.

Lunedì: Wall Street riapre, occhi puntati sul Leading Index Usa

Nonostante il lunedì di Pasquetta lasci a riposo le principali piazze europee – con Milano, Francoforte, Parigi e Londra chiuse per festività – a Wall Street si tornerà subito in azione. Gli investitori americani concentreranno l’attenzione sul Leading Index di marzo, uno degli indicatori più osservati in questa fase per la sua capacità di anticipare, con un orizzonte di 3-6 mesi, l’andamento dell’economia statunitense. Il dato assume un peso particolare in un contesto segnato dall’incertezza, mentre sullo sfondo aleggia il rischio di recessione.

In Asia, il clima resta teso: la Borsa di Tokyo ha inaugurato la settimana in calo (il Nikkei -1,3%), appesantita dalle trattative ancora aperte sui dazi imposti dall’amministrazione Trump. Flessioni anche per Shanghai e Shenzhen, penalizzate dall’incertezza che circonda il futuro dei rapporti commerciali tra Cina e Stati Uniti. Hong Kong e Sydney restano chiuse per festività, mentre risultano operative le piazze di Toronto e Singapore.

Martedì: Europa alla prova dopo la pausa

Con la riapertura dei listini martedì, in Europa si comincerà subito a fare sul serio. A Milano, intanto, scatta ufficialmente la stagione dei dividendi: da Unicredit a Stellantis, sette big del Ftse Mib staccano la cedola, offrendo agli investitori rendimenti interessanti dopo settimane di alta volatilità.

A Genova è in calendario l’assemblea di Erg, chiamata ad approvare il bilancio 2024, definire la destinazione dell’utile e nominare il nuovo collegio sindacale. Stesso copione a Carrara, dove i soci di The Italian Sea Group si riuniranno per discutere l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.

Sul fronte macro, l’Eurozona offrirà il dato preliminare sulla fiducia dei consumatori di aprile, un indicatore chiave per tastare il polso alla spesa delle famiglie in un contesto di inflazione ancora incerta. Da Washington, invece, i fari saranno puntati sul World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, uno dei report più seguiti dai mercati per mappare lo stato di salute dell’economia globale. A seguire, alle 16:15 italiane, la giornata si concluderà con la presentazione del Global Financial Stability Report, che farà il punto sul sistema finanziario mondiale.

Mercoledì: stagione di bilanci e assemblee

Mercoledì sarà invece dominato dalle società quotate, con la stagione dei bilanci in pieno fermento. Sul fronte contabile arriveranno i numeri di Bestbe Holding, Borgosesia, Eni, EssilorLuxottica, Itway e Saipem. Sul versante assembleare, saranno molte le aziende a riunire i propri soci: a Milano toccherà a Multiply Group, Amplifon e Fiera Milano; a Torino sarà la volta di Reply; a Brugine di Carel Industries; a San Giovanni in Marignano di Aeffe.

Giovedì: la resa dei conti sulle Generali

Giovedì 24 aprile riflettori puntati su Generali: l’assemblea degli azionisti sarà chiamata a esprimersi sul rinnovo del consiglio di amministrazione. In corsa c’è la lista di Mediobanca, principale azionista con oltre il 13%, che candida alla riconferma il ceo Philippe Donnet e il presidente Andrea Sironi. Fondamentale il ruolo dei grandi fondi, che detengono circa un terzo del capitale, mentre restano da chiarire le posizioni di alcuni soci chiave, come Crt, Edizione e Unicredit. La sfida si gioca sul filo dei voti, con un’affluenza attesa intorno al 70%. Caltagirone ha spiegato in una intervista al Sole 24 Ore che “la lista presentata è di minoranza e non suggerisce nomi per il governo della società, ma è sufficientemente lunga per chiedere agli azionisti di bloccare lo sciagurato progetto Natixis”. Sempre giovedì, Banco Bpm risponderà all’Ops di Unicredit.

Attesa in giornata anche la conferenza stampa di Coop Alleanza 3.0 per la presentazione del bilancio 2024 (alle ore 12.00, in streaming), e diverse conference call con i vertici di Eni, Saipem e Stm (in quest’ultimo caso, appuntamento fissato per le 9.30). Spazio anche per le assemblee di Iren (a Piacenza), Safilo Group (a Padova, alle 10.00) e, sul fronte dei consigli di amministrazione, riunioni operative per B.F., Next Re SIIQ e Sogefi.

Venerdì, Fmi e Banca Mondiale: ultima chiamata per l’economia globale

La settimana si concluderà venerdì con un’altra tappa importante degli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale. La giornata si aprirà alle 10:00 con il Press Briefing del Dipartimento Europeo e si chiuderà alle 19.00, sempre a Washington, con la settima tavola rotonda ministeriale a supporto dell’Ucraina, un incontro strategico tra i più attesi della settimana politica ed economica internazionale.