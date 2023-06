Borse oggi 7 giugno: Btp Valore batte ogni record. Crolla l’export cinese. Pirelli verso Golden Power

Btp Valore oltre 10 miliardi di raccolta – Frenata nell’economia e nell’export cinese mentre Tronchetti Provera lancia l’allarme sull’invasività cinese in Pirelli

Le cattive notizie dell’economia, si sa, vengono apprezzate dalle borse. L’ennesima conferma arriva stamane dalla Cina. Nella notte è arrivata la conferma delle difficoltà dell’industria di Pechino: -7,5% l’export a maggio, assai peggio delle previsioni (-1,8%) con una sensibile riduzione delle vendite di mobile ed elettronica. Ma la frenata dell’economia, scrive Bloomberg, ha spinto la banca centrale a premere per una riduzione dei tassi di deposito presso gli istituti con un effetto immediato sui mercati: la borsa di Hong Kong sale stamattina dell’1% a 19.282 punti, sui massimi delle ultime due settimane, l’Hang Seng Tech guadagna il 2%. L’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen è in calo dello 0,3%.

Altrove in Asia Nikkei Tokyo -0,7%. Il Nikkei (32.418) ha aperto stanotte segnando i nuovi top da 33 anni a 32.708 punti, prima di arretrare con una certa veemenza a 32mila punti,

Italia meglio della Germania: si riduce lo spread

La mattinata si apre ad Ovest con una nota positiva. Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in lieve rialzo, future dell’indice EuroStoxx50 +0,2%. Ieri il Ftse Mib di Milano è salito a 27.036 punti, +0,7%.

La borsa di Francoforte è poco sopra a parità. In Germania, gli ordini di fabbrica sono scesi in aprile dello 0,4% mese su mese, dal -11% di marzo. Il consensus era +2,8%.

lo spread si è chiuso a 175 punti base, sui minimi degli ultimi 12 mesi, anche grazie a una straordinaria resilienza dell’economia italiana.

L’Istat ha migliorato la stima sul prodotto interno lordo per quest’anno a +1,2% dal +0,4% ipotizzato a dicembre e ha previsto un +1,1% per il 2024. “Lo scenario previsivo si fonda su ipotesi favorevoli sul percorso di riduzione dei prezzi nei prossimi mesi e sulla attuazione del piano di investimenti pubblici programmati nel biennio”, avverte l’istituto nel comunicato.

BTP a 4,11%. II BTP Valore, al secondo giorno del collocamento, ha già superato i dieci miliardi di domanda. Piatti invece i future Usa. A Wall Street, l’indice S&P500 ha toccato ieri i massimi da agosto a 4.283 punti, +0,2%.

L’economist: una nuova rivoluzione di Apple

In ascesa anche il Nasdaq nonostante l’accoglienza fredda agli ultimi prodotti di Apple -1%. “Tim Cook ha ragione nel sostenere che il casco virtuale della Mela rappresenta una novità rivoluzionaria – scrive l’Economist – ma ci vorrà tempo perché la gente ne capisca tutte le potenzialità. E’ successo anche con l’iPhone. Ci sono voluti anni perché il pubblico ne capisse le potenzialità e accettasse di pagare mille dollari per uno smartphone: nel 2007 sembrava scandaloso il prezzo di 499 dollari”. Il casco di Apple andrà in vendita a 3.499 dollari per il prossimo Natale.

L’indice delle Banche USA ieri è salito del +3% tornando sui livelli di un mese e mezzo fa. Comerica è rimbalzata del +7% dopo che il broker Odeon Capital ha alzato a Buy la raccomandazione giudicando i prezzi attuali un’occasione di acquisto. L’analista scrive che la banca deve affrontare molte sfide, ma afferma che il “valore reale dei suoi asset è indicato in bilancio più correttamente rispetto alla maggior parte delle altre banche”. Comerica è una delle banche regionali finita nel mirino dei venditori, da inizio anno ha perso il -35%.

Coinbase alla sbarra, il bitcoin recupera

Bitcoin sulle montagne russe a 26.977 dollari dopo lo strappo di ieri ,+5% di ieri che ha ricucito il -6% di lunedì. Il rimbalzo è arrivato malgrado Coinbase, la piattaforma quotata di criptovalute, sia crollata in ribasso del -12% sulla notizia che la SEC ha accusato la società di violazioni delle norme sulla negoziazione di titoli. La società avrebbe permesso la compravendita di criptovalute non registrate. Nella denuncia lunga 101 pagine esaminata da Bloomberg la Sec chiede che a Coinbase sia impedito in “modo permanente” di continuare a funzionare in questo modo. Accuse analoghe erano state lanciate nei confronti di Binance.

Petrolio piatto, la Russia sceglie la rotta artica

I prezzi del petrolio, 76 dollari il Brent, sono in lieve calo per il secondo giorno consecutivo. I deboli dati macro cinesi alimentano ulteriori timori di un rallentamento della domanda da parte del secondo consumatore di energia al mondo. In ogni caso c’è da segnalare che la domanda di greggio cinese in maggio è cresciuta del +6,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Praticamente sono stati annullati tutti i guadagni derivanti dalla decisione dell’Arabia Saudita di tagliare l’offerta.

La debolezza della ripartenza cinese e i timori di un rallentamento dell’economia globale tengono sotto scacco un po’ tutte le materie di base. Il Gas Naturale UE (Amsterdam) ieri ha chiuso in ribasso del -12% a 24,86 euro/mwh, confermando che il +20% del giorno prima va letto come un fisiologico aggiustamento del prolungato rally ribassista. Intanto la Russia cerca nuovi canali per continuare a vendere energia ai paesi che hanno accettato di comprane come Cina e India. Le sanzioni occidentali hanno spinto Mosca a far navigare le petroliere verso l’Asia attraverso il Circolo Polare Artico, in una rotta di navigazione soprannominata “Via della Seta Artica”. Ora una petroliera russa impiega la metà del tempo per arrivare in Asia, invece di seguire la rotta convenzionale attraverso il Canale di Suez.

Pirelli, allarme giallo di Tronchetti, Tim deciderà il giorno 22

Tim. Il dossier rete sarà esaminato in una doppia seduta del consiglio di Tim, che analizzerà quanto ricevuto in prima battuta il 19 giugno, per poi riunirsi nuovamente il 22 giugno per prendere una decisione, spiegano due fonti vicine alla situazione prima della scadenza del 9 giugno per le offerte migliorative di Kkr e di Cdp-Macquarie. La decisione finale potrebbe essere presa il 22 giugno.

Enel. Grazie ai fondi del PNRR, la società intende raddoppiare gli investimenti nella rete e negli accumulatori in Italia, lo scrive IlSole24Ore. In cambio, le società elettriche potrebbero chiedere al governo lo stop alla tassa sugli extraprofitti e la rimozione del tetto al prezzo di vendita dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, a 60 euro al Megawatt/ora.

Leonardo Boeing ha comunicato che ci saranno dei ritardi nella consegna di circa novanta aerei 787 Dreamliner: sono stati riscontrati dei difetti da rimuovere.

Pirelli. In occasione dell’assemblea degli azionisti del 29 giugno verrà proposta un’altra assemblea, presumibilmente entro fine luglio, per nominare il nuovo consiglio di amministrazione, in attesa che si concluda il procedimento sul Golden Power. L’AD Marco Tronchetti Provera ha avvertito che l’indipendenza di Pirelli è a rischio a causa della crescente influenza dell’azionista cinese Sinochem.

Prysmian S&P ha assegnato un rating a lungo termine BBB- con prospettive stabili.

Safilo ha siglato un accordo di licenza decennale su base globale ed esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear firmate Etro.

Banca Generali ha raccolto in maggio 742 milioni di euro di masse, con una larga prevalenza di risparmio amministrato, 770 milioni di euro.