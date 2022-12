BORSE OGGI 13 DICEMBRE – Wall street scommette sul calo dell’inflazione e attende con speranza la Fed

I mercati americani continuano a correre scommettendo sulla riduzione dell’inflazione e attendendo un ammorbidimento della politica monetaria della Fed

I mercati Usa scommettono che l’onda dell’inflazione, almeno in terra americana, ha iniziato la sua ritirata. E così, ancor prima del dato di novembre sui prezzi, i listini hanno preso la via del rialzo anticipando che domani la Fed si accontenterà di un rialzo di mezzo punto. Non è ancora l’ora di far festa, per carità. Specie in Asia, dove riesplode il Covid, o in Europa, frenata dall’energia. Ma il rally dell’Orso può continuare.

Ieri a Wall Street l’indice S&P500 ha chiuso in rialzo dell’1,3% a 3.990 punti. Nasdaq+1,3%. Il Dow Jones +1,6% ha guadagnato più di 500 punti. I future sono poco mossi. A mettersi in luce, oltre a Microsoft, sbarcata nel capitale della Borsa di Londra, sono state le società dell’energia, in particolare i raffinatori. Valero Energy +5%. Peggior titolo dell’S&P500, Moderna -7%. Brusco capitombolo anche dei produttori di auto elettriche: Tesla e Rivian Automotive -6%. Lucid Motors -4%.

Criptovalute, in manette Sam Bankman Fried

Sam Bankman Fried, il fondatore e amministratore delegato della piattaforma di trading per criptovalute FTX, è stato arrestato alle Bahamas dopo che gli Stati Uniti hanno presentato delle accuse penali nei suoi confronti. Bankman-Fried avrebbe dovuto testimoniare oggi davanti al Congresso per il fallimento della sua compagnia.

Prezzi, il Toro è pronto a scattare

L’inflazione Usa a novembre dovrebbe esser scesa al 7,3% su base annua e a +0,3% mensile. Risultati migliori potrebbero, anticipa Bloomberg, innescare un balzo del +10% dell’S&P 500, poiché gli investitori sono posizionati in modo difensivo, come ha affermato JPMorgan. Il consenso è che gli aumenti dei prezzi si siano raffreddati abbastanza da giustificare un aumento più contenuto della Fed domani. La crescita del CPI dovrebbe rallentare a +0,3% su base mensile e a +7,3% su base annua, da +0,4% e da +7,7% di ottobre. Un articolo di Nick Timiraos, il guru della Fed del Wall Street Journal invita però alla prudenza: domani Powell sarà più falco del previsto.

Eurostoxx invariato, oggi lo Zew

L’euforia delle Borse Usa non trova eco. per ora, nei mercati europei. I listini dell’Europa dovrebbero aprire piatti. Il future EuroStoxx50 è invariato. Solo Milano +0,11% ha chiuso con il segno più in un contesto europeo debole Francoforte -0,44%. Oggi l’agenda macro prevede la seconda lettura dei prezzi al consumo tedeschi di novembre, attesa a 11,3% e 0%. Attenzione in mattinata anche all’indagine Zew sul morale degli investitori tedeschi di dicembre. Occhio alle statistiche Istat sulla produzione industriale italiana, attesa negativa a ottobre, sebbene in miglioramento dopo il -1,8% del mese prima.

Non solo tassi. Delineando le priorità del 2023, la Bce ha annunciato che monitorerà i finanziamenti delle banche sotto la sua vigilanza in particolar modo sulla gestione del rischio creditizio e sulla capacità di diversificare. I bond governativi si sono indeboliti anche ieri in modo frazionale. Rendimento del Treasury decennale a 3,60%. Il Bund riparte da 1,94%. BTP a 3,81%.

L’inflazione frena in India, il Covid non si ferma in Cina

Contrastate le borse asiatiche. Hong Kong +0,5% sale grazie alla spinta delle società collegate ai viaggi ed agli spostamenti. Le autorità cittadine hanno annunciato stanotte una revisione delle misure anti diffusione di Covid 19, tra cui quella dell’obbligo di avere installato sul proprio telefono l’app sul tracciamento dei contatti. Il presidente John Lee ha detto che i turisti ed i viaggiatori presenti in città potranno andare liberamente al bar ed al ristorante. Ma l’allentamento delle misure si scontra con l’aumento dei contagi.

Scende il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen (-0,3%). Giù anche Taiwan e il Nikkei di Tokyo, +0,4%. S&P ASX200 di Sidney +0,5%. Sale invece il BSE Sensex di Mumbai +0,2%. In India, i prezzi al consumo sono saliti in novembre del 5,88% anno su anno, è la crescita più debole da undici mesi.

Petrolio in ripresa, non riparte l’oleodotto Usa

Riparte il petrolio +1,4%: Brent a 79,10 dollari, Wti a 74,10. La società di gestione dell’oleodotto Keystone, l’infrastruttura che attraverso l’America Settentrionale da Nord a Sud, non ha ancora fornito indicazioni precise sui tempi di riavvio del flusso, ancora interrotto a causa di un incidente nel Kansas. Intanto Citi ha ridotto le stime del prezzo del Brent per il 2023 a 80 dollari. Gas Naturale europeo -2% a 136 euro per mwh. L’Unione Europea ha abbastanza gas per l’inverno, ma potrebbe essere insufficiente l’anno prossimo se la Russia taglierà ulteriormente le forniture. Lo ha detto l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie), esortando i governi ad agire più rapidamente per risparmiare energia e per incrementare le energie rinnovabili. Calano i consumi in Italia grazie al risparmio delle imprese.

Saipem vince ad Algeri, Generali/Cattolica salgono le sinergie

Saipem ha dato notizia che la Corte di Appello di Algeri ha respinto una richiesta danni del tesoro algerino, confermando la sentenza di primo grado in cui la società italiana è stata accusata di gonfiare il prezzo di contratti.Per effetto della decisione della Corte algerina, è stato dissequestrato un ammontare pari a 63,2 milioni di euro,

Tim: si terrà giovedì 15 mattinata il primo incontro tra il governo e i rappresentanti dei principali azionisti di Telecom Italia, Vivendi e Cassa Depositi e Prestiti, per discutere dei piani del nuovo esecutivo per l’ex monopolista dopo lo stop all’offerta sulla rete.

Generali alza la stima delle sinergie da Integrazione di Cattolica Assicurazioni a 120/130 milioni entro 2025 (da 80 milioni). Unicredit ha stretto accordi per la cessione di sofferenze attuali e future fino a 550 milioni di euro, nell’ambito della strategia di riduzione delle esposizioni deteriorate. Banco BPM: Enasarco ha avviato un’operazione Reverse ABB per acquistare fino all’1,97% circa di azioni ordinarie a un prezzo non superiore a 3,40 euro per azione.