Borse in stand-by: si aspetta la fumata bianca su Brexit

Borse in alatalena in attesa del possibile accordo tra Uk e Ue su Brexit – Exploit di Falck Renewebles – Riflettori accesi su Gavio, in manovra su autostrade

Mattinata contrastata per le Borse europee con le antenne rivolte a Bruxelles in attesa degli sviluppi del negoziato sulla Brexit: cresce la speranza per un’intesa tra Londra e l’Unione Europea, ma l’andamento ondivago della sterlina (ora -0,24% sul dollaro-0,4% a 0,866 verso l’euro dopo un rialzo ieri dell’1,4%) è destinato a proseguire nel pomeriggio. Piazza Affari segna un modesto rimbalzo (+0,3%) e fa meglio degli altri listini europei: Parigi -0,33%, Francoforte +0,06%, Madrid -0,3%. In rosso anche Londra -0,26%.

Il rendimento del Bund sale sui massimi degli ultimi due mesi e mezzo a -0,40%. L’euro dollaro sale a 1,105 (+0,2%). Stamattina Bloomberg riporta che dentro la CDU sta prendendo piede una posizione di apertura alla rimozione del vincolo di bilancio, il partito della cancelliera Angela Merkel sarebbe a favore di misure di sostegno all’economia tedesca, in forte rallentamento.

La Germania ha collocato stamane 785 milioni di un trentennale allo 0,07% (contro 0,05%). Il differenziale di rendimento Italia-Germania sul tratto decennale vale 134 punti base dai 136 della scorsa chiusura. Alla stessa ora, il tasso del decennale di riferimento scambia a 0,93%, invariato rispetto al finale di seduta di ieri.

Il petrolio Brent tratta a 59 dollari il barile, in rialzo dello 0,4%, nei primi due giorni della settimana ha perso il 3,5%. L’oro rimbalza dello 0,2% a 1.484 dollari l’oncia.

A Milano riflettori accesi su Atlantia -0,3% che ieri sera ha deliberato la disponibilità a sostenere il rilancio di Alitalia, ma a precise condizioni: un partner industriale che partecipi al capitale della Newco: un piano industriale condiviso e portato avanti dal partner industriale (cioè Lufthansa). Atlantia solo in minoranza nella newco.

Nel giorno del probabile via libera delle assemblee alla fusione tra Sias invariata e ASTM, Beniamino Gavio, presidente della holding di controllo su dice disponibile a diventare un partner industriale del governo, nel caso arrivi una richiesta. Ma non si sbilancia sulla possibilità di entrare i Autostrade per l’Italia. Vengono confermate, nell’articolo, le strategie già presentate. Gavio parla della privatizzazione di Centrovias in Brasile, di Ecorodovias, di iniziative negli Stati Uniti, Cile, Nord e Sud Europa.

Poco mosso il resto del listino: rallenta il lusso Salvatore Ferragamo -0,8%. Moncler -0,7%.

Stm +0,5%. L’olandese Asml, un produttore di macchinari per la realizzazione dei semiconduttori, ha presentato dati del trimestre superiori alle aspettative, nel comunicato si parla di un forte aumento ordini.

Fiat Chrysler +0,83%. Acea ha pubblicato i dati riepilogativi sulle immatricolazioni in Europa di settembre, che indicano un mercato EU + EFTA in aumento del 14,4%, Il terzo trimestre 2019 si chiude in aumento del 2%, da inizio anno -1,6%

Il comitato nomine di Tim -0,3% si riunirà venerdì per decidere il nome del nuovo presidente, prima del consiglio del 21 ottobre. Salvatore Rossi, ex direttore della Banca d’Italia, sarebbe il candidato più accreditato. Si ipotizza il completo rinnovo del consiglio di amministrazione in aprile. L’assetto dovrebbe rispecchiare i nuovi pesi nel capitale a valle di un accordo sulla rete e di un rinnovo della governance.

Da segnalare: