Borse in rialzo nel giorno di Lagarde e voto Uk

Borse europee in rialzo dopo la Fed e in attesa del debutto di Lagarde alla guida della Bce – Occhi puntati sulle elezioni UK – A Milano bene Nexi e la galassia Agnelli, ma la Juve va ko.

Borse europee in stand by nell’attesa del debutto di Christine Lagarde nella conferenza stampa dopo il primo direttorio della Bce dopo l’ora Draghi. Sull’onda delle indicazioni positive emerse dalla Fed Piazza Affari guadagna mezzo punto attorno a quota 23.200, in terreno positivo anche gli altri mercati: Parigi, Francoforte e Madrid guadagnano tra lo 0,2 e lo 0,3%. Meglio Londra +0,6% in attesa del responso delle urne.

A ottobre la produzione industriale nell’area euro è diminuita più delle attese dello 0,5% su base mensile e del 2,2% a livello annuale. L’euro dollaro a 1,113, invariato. Poco mosso anche il cambio euro sterlina.

Lo spread Btp/Bund scende di poco a 151 punti base dopo che ieri il parlamento ha approvato la riforma del Fondo salva-Stati che sarà oggi al consiglio europeo e la cui firma slitta a inizio 2020.



Il petrolio Brent risale a 64,3 dollari il barile, +1%. Alla Borsa di Riyadh, Saudi Aramco guadagna il 6%, un incremento che porta la capitalizzazione a 2000 miliardi di dollari. A Milano Saipem +0,5%. Tenaris +0,9%.

Fuori dal paniere principale Ovs +0,2%, ha chiuso il trimestre con 340 milioni di euro, in calo dell’1,2% anno su anno, ma in linea con le previsioni. Ebitda rettificato pari a 39 milioni di euro, +11% anno su anno. A fine settembre il debito era 395 milioni di euro, in calo di 45 milioni rispetto ad un anno fa e meglio delle aspettative.

A sostenere Piazza Affari è Nexi +1,7%, al massimo storico. Si riparla della nascita di un campione nazionale dei pagamenti digitali, con la regia di Cassa Depositi e Prestiti. Il soggetto si formerebbe con la fusione tra Nexi e SIA: il numero uno ed il numero due del settore in Italia. Oggi si riunisce il consiglio di amministrazione di Sia.

In evidenza anche Exor +1,77% e Fca +1,2% dopo il sì del sindacato Uaw al contratto di lavoro Chrysler. Debole Juventus -2,5% nel giorno di chiusura dell’aumento di capitale