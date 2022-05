Borse europee in rosso e spread oltre quota 200. Bce verso il primo rialzo dei tassi a luglio

Sui mercati non si placano i timori per l’inflazione e le mosse delle banche centrali – Euro stabile, vendite diffuse sull’oro – Rendimento Btp al 3,2%

Giornata di passione per le Borse europee. A metà seduta Milano perde l’1,9%, come Londra e Francoforte. Va ancora peggio a Parigi (-2,2%).

In Asia, la Borsa di Tokyo ha chiuso in netto calo, preoccupata del rialzo dei tassi Usa e della situazione legata al Covid in Cina: l’indice Nikkei ha perso il 2,53% a 26.319,34 punti, mentre il Topix è sceso dell’1,96% a 1.878,39 punti.

Sui mercati, insomma, non si placano i timori per l’inflazione e le mosse delle banche centrali, incoraggiati anche dalle ultime notizie sullo stato di salute dell’economia cinese dove il dato sulle esportazioni è crollato ai minimi da 18 mesi.

Bce: rialzo dei tassi in vista per luglio

È “ragionevole che presto, a mio avviso a luglio, inizieremo ad aumentare i tassi in linea con la nostra normalizzazione della politica monetaria. E mi aspetterei che quando arriverà l’autunno, saremo a zero”. Lo ha detto il membro del Consiglio direttivo Bce Olli Rehn in un’intervista al quotidiano Welt a margine di un seminario a Salisburgo.

Titoli migliori e peggiori sul Ftse Mib

A Piazza Affari, tra i pochi titoli in positivo figurano Leonardo (+1,47% dopo i conti trimestrali), Tenaris (+0,58%), Inwit (+0,4%) e Bper Banca (+0,13%).

In coda al Ftse Mib, invece, viaggiano Amplifon (-5,22%), Diasorin (-4,52%), Prysmian (-4,24%) e Finecobank (-3,81%).

Euro, oro e petrolio

Sostanzialmente stabile l’euro-dollaro, a 1,055.

Vendite diffuse sull’oro, a 1.859,8 dollari l’oncia.

Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,52%, scendendo fino a 107 dollari per barile.

Spread e rendimento dei Btp

Sale lo spread, attestandosi a 205 punti base, con un incremento di 5 punti base. Il rendimento del BTP decennale viaggia al 3,21%.