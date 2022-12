BORSA ULTIME NOTIZIE: Piazza Affari tenta l’assalto a quota 24.000. Petrolio e scarpe guidano i listini

Petrolio e petroliferi in rialzo, balzo delle scarpe Puma e Adidas: sono le ultime notizie di Borsa. Wall Street si prepara ad aprire in guadagno. Tesla e Musk sotto i riflettori

Piazza Affari + 0,9% dà l’assalto a quota 24.000 nel tentativo di render meno amaro il bilancio del mercato alla vigilia di Natale. A sollevare il morale dei listini europei ci pensano Adidas +7,5% e Puma +8,5%. Le due società, leader dell’abbigliamento storico hanno preso il volo dopo i conti di Nike +12% ieri sera a Wall Street.

Un altro regalo per Francoforte arriva dall’indice Ifo: le prospettive dell’occupazione in Germania restano positive anche per il primo trimestre del 2023, rafforzando la ripresa della fiducia dei consumatori.

Non meno importante la reazione del mercato del gas, che prosegue in sensibile calo dopo l’approvazione del price cap: -6% rispetto alla vigilia a 99 euro per MWh, sotto i 100 euro per la prima volta da inizio giugno.

Borsa ultime notizie, a Piazza Affari corrono i petroliferi

In ascesa invece i prezzi del petrolio sull’onda dei dati che suggeriscono un calo superiore al previsto delle scorte negli Stati Uniti. I future sul Brent sfiorano 81 dollari. Il sito Kommersant rivela che l’export di petrolio russo è in calo dell’11% dopo l’avvio dell’embargo del G7.

A Piazza Affari i petroliferi occupano le prime posizioni dell’indice principale: corre Saipem +3,62%, Eni sfiora il 3% di guadagno. Un consorzio composto da Eni e da TotalEnergies ha rilevato la presenza di altro gas naturale nell’offshore di Cipro per una quantità stimata in 2.000-3.500 miliardi di metri cubi. Maire Tecnimont +3,4% ha annunciato il contratto da 1,3 miliari di euro per la costruzione di un impianto petrolchimico Epc.

ExxonMobil Corp ha superato il gigante dei veicoli elettrici Tesla in termini di valore di mercato per la prima volta dal 2020. Exxon ieri ha chiuso in rialzo dell’1,5%, ampliando il guadagno da inizio anno a +75% per una market cap di 440 miliardi. Il colosso energetico si avvia a completare l’anno migliore dell’ultimo mezzo secolo.

Poco mosso il mercato obbligazionario. Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,68%. Il Bund tedesco è a 2,30%. Il Btp, trattato a 4,40% (contro 4,47%) fa meglio della controparte tedesca, così che lo spread si riduce a 209 punti (ieri 217). Oggi scatta la pausa nei reinvestimenti della Bce in ambito App e Pepp, che riprenderanno il 2 gennaio.

Frena la corsa il settore bancario, grande protagonista della vigilia. Entra nella legge di Bilancio il contributo di solidarietà a carico delle banche e dei gestori di circuiti di pagamento per ridurre le commissioni sulle transazioni fatte con mezzi elettronici. Sale però Nexi +1,81%.

Rimbalza il lusso. Brunello Cucinelli +1,4% dopo che Jefferies ha alzato il target a 80 euro (da 62).

Sale Intercos +0,32%, multinazionale dei cosmetici al servisio dei grandi marchi, in linea con la fracese Interparfum +4% che ha siglato un accordo di fornitura con il marchio Lacoste.

In forte ribasso Avio -8,6% ai minimi da metà ottobre. Questa notte il gruppo ha comunicato che la missione VV22 è stata interrotta “A circa due minuti e 27 secondi dal decollo del lanciatore Vega C” per un’anomalia verificatasi poco dopo l’accensione del secondo stadio (Zefiro 40).

Il Nasdaq si prepara ad aprire in rialzo

Il future del Nasdaq guadagna lo 0,5%. Oggi negli USA sono previsti alcuni importanti dati macro: partite correnti del terzo trimestre; fiducia dei consumatori di dicembre; vendita case esistenti di novembre.

Sotto i riflettori Tesla, ieri in picchiata a -8%. Il titolo dell’auto elettrica risale del 2% nel pre-Borsa (-60% da inizio anno). Elon Musk ha detto che si dimetterà da amministratore delegato di Twitter quando troverà un sostituto all’altezza, rispettando il verdetto del sondaggio da lui stesso lanciato sulla piattaforma social, ma ha anche precisato che continuerà a gestire alcune divisioni chiave. “Mi dimetterò da amministratore delegato non appena troverò qualcuno abbastanza folle da accettare il lavoro! Dopo di che, mi limiterò a gestire i team di software e server”, ha scritto Musk su Twitter.