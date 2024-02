Borsa ultime notizie: Piazza Affari aggiorna i massimi con gli occhi su Intesa, sale ancora Unicredit. A Londra Bp spicca il volo

Piazza Affari sopra i massimi da 15 anni trainata dalle trimestrali delle grandi banchi – Giù Ubs dopo i conti su cui pesa ancora l’integrazione di Credit Suisse, a Francoforte cade Infineon

Le borse dell’Europa salgono. EuroStoxx50 +0,4% Il rialzo è legato a Bp. Il colosso petrolifero ha messo a segno un incremento del 6%. Dopo i conti frena invece Ubs (-2,5%). Il colosso bancario elvetico ha chiuso in rosso anche il quarto trimestre 2023, sempre a causa dei costi per l’integrazione di Credit Suisse.

A Francoforte perde colpi Infineon

Sale Francoforte +0,25. Gli ordini all’industria tedeschi sono aumentati a dicembre dell’8,9% rispetto al mese precedente. Ma perde colpi Infineon -2,4%. La società dei semiconduttori ha abbassato le previsioni per il 2024. Ora i ricavi sono attesi fra 15,5 e 16,5 miliardi contro 17.

Milano aggiorna i massimi in attesa di Intesa

Più di tutte brilla Milano. L’indice FtseMib di Milano +0,4%, aggiorna i massimi da quindici anni in attesa dei conti di Intesa Sanpaolo +1,48%. Sale dell’1% Unicredit dopo il rally della vigilia. JP Morgan ha alzato il target price a 35 euro. Altre banche d’affari alzano il prezzo obiettivo all’indomani della pubblicazione dei dati del trimestre. “Io ho in mente solo la creazione di valore e voglio massimizzarlo nel tempo in maniera sostenibile”, ha detto al Corriere della Sera il Ceo di Unicredit, Andrea Orcel, rispondendo a una domanda sul risiko bancario.

A sorpresa, mette il turbo il titolo Juventus + 3,7% forse in prospettiva di un cambio sulla panchina di Allegri.

Future Wall Street in tiepido rialzo. Un mix di buone notizie in arrivo dal settore servizi e le dichiarazioni di esponenti di vertice della banca centrale sull’inizio del taglio dei tassi hanno provocato ieri una flessione degli indici: S&P500 -0,3%. Nasdaq 0,2%.

Le news dall’obbligazionario

Mercato obbligazionario in assestamento. Treasury Note a dieci anni al 4,13%, -2 punti base. Bund al 2,31%, da 2,24% della precedente chiusura, Btp a 3,87%.

Euro dollaro sui minimi delle ultime sette settimane a 1,075. Le aspettative di inflazione al consumo nella zona euro per i prossimi 12 mesi sono diminuite per il terzo mese consecutivo al 3,2% dal 3,5 precedente mentre quelle a tre anni di distanza sono aumentate.

I conti di Ubs

Il colosso bancario elvetico ha chiuso in rosso anche il quarto trimestre 2023, sempre a causa dei costi per l’integrazione di Credit Suisse. Ubs, che aveva finalizzato l’acquisizione della connazionale nel giugno dello scorso anno, ha registrato nei tre mesi perdite nette per 279 milioni di dollari. Risultato migliore rispetto al rosso di 785 milioni del terzo trimestre ma che si confronta con l’utile di 1,65 miliardi del quarto trimestre 2022.