BORSA ULTIME NOTIZIE: Petrolio in forte calo e Saipem fa scintille. Grandi manovre nell’auto

Borsa piatta in Europa ma non mancano i temi caldi. Sono in gran fermento i gruppi dell’auto da Bmw a Stellantis. Spread sotto 190. A Piazza Affari il lusso beneficia dell’allentamento del lockdown in Cina

Calma piatta. O no? All’apparenza i principali indici europei segnano il passo. Ma non mancano i temi caldi. Anzi. Ecco le ultime notizie di Borsa.

Piazza Affari , in tarda mattinata, segna la parità poco sopra 24.600 punti., variazione simile per l’indice Eurostoxx. La spinta positiva della Cina, in rialzo dopo l’allentamento delle restrizioni anti Covid è compensato dal calo degli indici Pmi, da cui emerge che i servizi del Vecchio Continente hanno chiuso novembre in rosso, come è successo 5 volte negli ultimi sei mesi.

Vodafone sale di mezzo punto dopo le dimissioni del Ceo Nick Read.

sale di mezzo punto dopo le dimissioni del Ceo Nick Read. Vola il grande malato delle banche europee: il Crédit Suisse fa un balzo dell’8% sull’onda della notizia che il principe saudita MBS assieme ad un fondo private Usa è pronti ad investire 1 miliardo di dollari nella nuova divisione di investment banking dell’aggressiva compagnia elvetica.

Intanto il morale degli investitori della zona euro sale questo mese ai livelli più alti da giugno

Borsa ultime notizie: Bmw, Volkswagen, Renault e Stellantis in gran movimento

Sono poco mossi i titoli delle case automobilistiche, in prima fila nel confronto che minaccia di accendersi tra Ue e Stati Uniti, a fronte degli incentivi per l’auto made in Usa del piano Biden Inflation Reduction Act of 2022 . Eppure, nell’attesa di una mossa di Bruxelles il settore è in grande fermento:

Bmw ha annunciato la collaborazione con Truong Hai Auto Corporation per produrre in Vietnam i modelli BMW Serie 3, Serie 5, X3 e X5.

Volkswagen ha annunciato che il 15 dicembre il Ceo Oliver Blume presenterà la nuova strategia software. Ribaltando i processi di realizzazione dei nuovi modelli.

Si avvicina intanto la firma del rinnovo dell’alleanza tra Renault e Nissan (smentita la conclusione mercoledì prossimo) e dello sbarco di Stellantis in India, scelta come base per la produzione di auto elettriche in alternaca alla Cina.

Infine Tesla. Il gruppo ha deciso di tagliare la produzione di dicembre della Model Y nel suo stabilimento di Shanghai di oltre il -20% rispetto a novembre. Reuters non è stato in grado di accertare immediatamente il motivo della riduzione della produzione.

Borsa ultime notizie: sale il petrolio, Saipem vola

Altro fronte caldo è l’energia, dopo le decisioni del week end: l’Opec + ha lasciato invariati i livelli di produzione. Intanto il G7 ha avviato da oggi il price cap sul greggio via mare in arrivo dalla Russia. I prezzi del petrolio sono stamane in deciso rialzo anche grazie ai segnali positivi in arrivo dalla Cina, primo importatore di petrolio al mondo. I futures sul Brent sono im rialzo di 1,84 dollari (+ 2,15%) a 87,41 dollari al barile mentre i futures del Wti guadagnano 1,75 dollari.

A Piazza Affari prende il volo Saipem +5,24% L'agenzia di rating S&P Global ha alzato il rating sulla oil service a 'BB+' con outlook stabile. Sale anche Tenaris +1,4%.

+5,24% L’agenzia di rating S&P Global ha alzato il rating sulla oil service a ‘BB+’ con outlook stabile. Sale anche Tenaris +1,4%. Il Gas in Europa rallenta in rialzo del +0,5% a 136 euro/Mwh da +5% dell’apertura. Non è ancora stato raggiunto un accordo convincente sul price cap del gas importato dalla Russia. Sette Paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, hanno proposto di fissare un tetto al prezzo: 160 euro per megawattora, ben lontano dal tetto di 275 euro proposto dalla Commissione Europea

Banca d’Italia avanza rilievi sulla Legge di Bilancio ma scende il tasso Btp

Nonostante i pesanti rilievi di Banca d’Italia alla prima manovra di bilancio del governo Meloni continua la luna di miele tra i Btp ed i mercati. Il tasso del Btp decennale scende a 3,73% da 3,77% dell’ultima chiusura, mentre la forbice tra i tassi Btp e Bund sul tratto a 10 anni si attesta a 188 punti base dai 192 del finale di seduta di venerdì.

I rendimenti scendono un po’ in tutta la zona euro. Anche in Francia, nonostante il taglio dell’outlook sul rating a ‘negativo’ da ‘stabile’ effettuato venerdì da S&P Global, il tasso dell’Oat decennale viaggia a 2,29% da 2,31% della chiusura precedente. Ieri il consigliere Bce Francois Villeroy de Galhau ha parlato di un rialzo dei tassi di interesse di 50 punti base nella riunione del 15 dicembre.

Sale in Piazza Affari il mondo del lusso sulle aspettative di un progressivo allentamento delle misure anti-Covid in Cina. Moncler avanza dell’1%, Cucinelli +1,5%, Ferragamo +0,8% erogherà 1.000 euro extra ai dipendenti. Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, potremmo essere all’inizio di una graduale uscita dalle restrizioni più dure, ma il percorso potrebbe richiedere qualche mese e la riapertura entro le festività del Capodanno cinese non è per ora scontato.

In rialzo Juventus +0,5% in recupero dai minimi.