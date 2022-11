BORSA ULTIME NOTIZIE: Milano ai massimi da Ferragosto vola oltre quota 23.000. Ecco le ragioni del rally

Borsa di Milano ai massimi e listini europei euforici guardando alla Fed. Ecco le ragioni dell’ottimismo. Tim guida il Ftse Mib in attesa del Progetto Minerva. Bene Mps

Sembra di essere a Ferragosto. Non solo per le code che si creeranno in giornata per il rientro dal lungo ponte, ma anche per l’avanzata del Toro. L’indice Ftse Mib +1,80% stamane è balzato oltre quota 23 mila. Occorre risalire al 17 agosto per ritrovare un livello analogo, prima che crisi politica ed aumento dei tassi comprimessero gli animal spirits. Euforici anche gli altri listini nella speranza che la Fed, pur confermando l’aumento di 75 punti dei tassi, lanci un segnale di moderazione in vista della riunione di dicembre. Anche la presidente della Bce Christine Lagarde ha dichiarato oggi che l’inflazione potrebbe aver raggiunto un picco e che gli aumenti dei tassi, comunque necessari, assicureranno che questa si riporti sul target del 2% nel medio termine. Sono queste in sintesi le ultime notizie di Borsa. Ma vediamo più nel dettaglio.

In recupero anche il BTP decennale a 4,18%. Lo spread si restringe a 212 punti.

Borsa ultime notizie: Piazza Affari al top, bene l’Europa, si prepara Wall Street

Diversi i fattori che favoriscono la carica del Toro:

In attesa dell’apertura Il future dell’ S&P500 guadagna lo 0,9%. Il Dow Jones ha chiuso ottobre con un rialzo del 14%, miglior mese dal 1976. I listini di New York hanno retto senza grossi traumi il crollo delle quotazioni dei Fang (Facebook, Amazon, Alphabet).

In attesa delle decisioni della Federal Reserve, il Treasury Note a dieci anni è sceso sotto il 4% di rendimento. Alle 15 escono i posti di lavoro vacanti di settembre, il consensus si aspetta un calo a 9,75 milioni, da 10,05 milioni di agosto. Dovrebbe essere sceso ancora il ratio tra i posti disponibili ed il numero dei disoccupati: in settembre era arrivato a 1,67, da 1,97 di agosto.

In forte recupero stamane i mercati cinesi. Lo Hang Seng di Hong Kong sale del +5%, l'indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen guadagna il 3%.

Buone notizie in arrivo anche dal Bovespa. L'indice della Borsa brasiliana (+36% da inizio anno) ha festeggiato la vittoria di Lula con un rialzo del +1,3%.

Continua il rally dei petroliferi. Dopo Eni (+22% ad ottobre, secondo miglior titolo in Europa, oggi è stata la volta di Bp. Il gruppo inglese ha registrato un utile di 8,15 miliardi di dollari nel terzo trimestre, battendo le previsioni grazie al trading di gas naturale, e ha annunciato un nuovo buyback da 2,5 miliardi di dollari.

In chiave domestica da sottolineare che il rally dei mercati ha favorito l'esito positivo dell'aumento di capitale del Monte Paschi, oggi +4,93% oltre la soglia dei 2 euro.

Corrono anche le altre banche al seguito di Fineco +2,9% e di Unicredit +2,34% dopo aver ritoccato i massimi da otto mesi. La perdita da inizio anno si è ridotta a -4,50%, assai meglio dei-15% circa dell'indice principale.

Il titolo migliore di Piazza Affari è Tim +4,6% attorno a 0,21 euro, ai massimi da settembre. Il senatore Alessio Butti (coordinatore di Fratelli d'Italia per le strategie sulle telecomunicazioni), è stato nominato Sottosegretario dell'Innovazione tecnologica alla Presidenza del Consiglio. Di recente, Butti, ideatore del Progetto Minerva (Opa su TIM da parte di CDP e contestuale cessione degli asset retail di TIM) aveva dichiarato che Open Fiber non ha più la credibilità né la capacità di essere il perno dell'operazione sulla rete unica, così come pensata sino ad oggi da CDP e che la rete non va separata, ma deve rimanere invece in capo a TIM. Deve essere semmai TIM, una volta controllata da Cdp, ad aggregare sotto di sé la rete di Open Fiber.

Corre Campari +3,4% sull'onda dei conti e dell'acquisizione per 420 milioni di dollari del 70% di Wilderness Trail Distillery, marchio super-premium di bourbon e rye whiskey con sede nel Kentucky.

Accelera Stellantis +2,4% dopo il definitivo abbandono della jv cinese con Gac. Giovedì si terra la conference call sui ricavi e le consegne del terzo trimestre.

Da segnalare oggi la frenata di Toyota: il colosso giapponese ha chiuso in calo del -2% stamattina, per una performance da inizio anno a -5% circa. Gli utili trimestrali sono scesi del -25% per l’aumento dei costi dei materiali e la persistente carenza di semiconduttori. La produzione per il 2022 non supererà 9,e milioni di vetture, mezzo milione in meno delle precedenti stime.

Borsa ultime notizie: petrolio in ripresa, gas in discesa, arrivano le nuove bollette

In ripresa il petrolio Brent e Wti +3%.

Gas Usa -2,7%. Gas europeo -3%. In vista un aumento intorno al +5% per le bollette del gas di ottobre anziché del 70% come previsto un mese fa. A dirlo è il presidente di Nomisma energia, Davide Tabarelli in vista, giovedì prossimo, della comunicazione della tariffa per le famiglie del mercato tutelato da parte dell’Autorità per l’energia (Arera). Da questo mese l’aggiornamento tariffario diventa mensile anziché trimestrale. “Se l’aggiornamento fosse stato fatto con il vecchio meccanismo a fine settembre avremmo avuto un aumento anche del 200%”, rileva Tabarelli.