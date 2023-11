Borsa ultime notizie: listini in attesa dei banchieri centrali, Wall Street in rialzo da 8 sedute. A Milano continua il rally di Ferrari

I listini europei sono deboli in attesa di eventuali novità dai banchieri centrali – Nagel manda un messaggio all’Italia: “Governi contribuiscano a raggiungere obiettivo inflazione – A Milano petroliferi e utilities giù

Le borse dell’Europa consolidano le posizioni in attesa delle eventuali novità presenti negli interventi dei banchieri centrali: il calo dei tassi d’interesse di mercato di ieri è in effetti stato innescato da quanto affermato ieri dal capo economista della Bank of England nel corso della mattinata. Sale così l’attesa per gli interventi di oggi, a partire dalle parole di Jerome Powell per avere maggiore chiarezza sulle prospettive dei tassi. Seguirà la presidente della BCE, Christine Lagarde,.

Borse ultime notizie: l’andamento a metà giornata

Nell’attesa Milano oscilla attorno alla parità: +0,1% alle 13.30. In Europa le azioni del settore assicurativo hanno guidato i cali settoriali, scendendo dell’1,2%, trascinate da una perdita del 6% in Swiss Life Holding AG a seguito di risultati deboli. Invariata Generali.

Negel: “Governi contribuiscano a raggiungere obiettivo inflazione”

L’ultima fase della riduzione dell’inflazione nella zona euro potrebbe essere la più difficile e imprese e governi devono contribuire a evitare un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Banca centrale europea. Lo ha detto il numero uno della Bundesbank, Joachim Nagel. “L’ultimo miglio prima di raggiungere l’obiettivo sull’inflazione potrebbe essere il più difficile“, ha detto Nagel parlando a Londra.

Nel mirino del banchiere tedesco c’è ovviamente l’Italia, alla vigilia del negoziato sul rinnovo del patto di Stabilità. Nel 2024 lo Stato dovrà attrarre compratoriper titoli pubblici pari a circa 415 miliardi di euro. Il tutto in una fase in cui l’inflazione stessa decelera. Il costo reale del debito perciò non farà che aumentare.

Bond governativi, mercato poco mosso

Poco mosso stamane il mercato dei bond governativi. Treasury Note decennale a 4,56%. Bund a 2,64%. Stamani la Germania offre in asta 4 miliardi di euro nel Bund agosto 2033.

BTP decennale a 4,54%. Spread a 188 punti base. ll Mef ha comunicato che nel collocamento a medio-lungo termine di metà mese, in agenda venerdì, metterà a disposizione degli investitori fino a 9 miliardi in cinque Btp con scadenze a 3, 7, 15 e 30 anni. Domani, invece, offrirà 6 miliardi nel Bot annuale.

A Piazza Affari petroliferi e utilities in rosso

Passando al petrolio Brent e WTI deboli, su prezzi che non si vedevano da luglio. Ieri la seduta è terminata con un calo del -4,3%. Perdono colpi in Piazza Affari Tenaris -2,4% e Saipem -1,6%- Eni -0,7%. Deboli anche le utilities: Enel, dopo i conti, cede lo 0,28% Perdite superiori al 2% per Hera e A2a.

In terreno positivo Finecobank che rimbalza dopo le perdite della vigilia. Continua il rally di Ferrari +1,16% a 316 euro.

Goldman Sachs ha alzato il target price su Intesa Sanpaolo (+0,57%) a 4,10 euro. Equita promuove il target price di Banca Bpm (+0,12%) da 5,80 a 6,10 euro dopo la trimestrale.

I future di Wall Street

La borsa degli Stati Uniti dovrebbe aprire intorno alla parità. Future Nasdaq invariato. A Wall Street è proseguita ieri la striscia positiva (otto sedute consecutive al rialzo).

Il dollaro ha continuato a riprendersi per il terzo giorno consecutivo mercoledì, dopo che alcuni membri della Federal Reserve hanno lasciato aperta la possibilità di ulteriori aumenti dei tassi,

I futures indicano una probabilità di circa il 16% di un altro aumento entro gennaio, ma prevedono una probabilità del 21% che i tagli dei tassi possano arrivare già a marzo, secondo CME FedWatch.

Da segnalare prima dell’apertura il calo di eBay -8% dopo le deboli indicazioni per il trimestre in corso, un periodo cruciale per la presenza del Natale.