Borsa, tre matricole in arrivo nell’anno del delisting che ha fatto perdere 50 miliardi a Piazza Affari

Oggi debutta a Piazza Affari Eprcomunicazione, una delle ultime tre matricole di un anno caratterizzato però dai delisting più che dai debutti alla Borsa italiana

Una rondine non fa primavera e nemmeno tre ma, nell’anno del delisting, l’arrivo al listino Pmi di Piazza Affari di tre matricole entro il 2022 è una piccola consolazione. In questi giorni debutteranno alla Borsa di Milano tre piccole società – E-Novia, Eligo e Eprcomunicazione – che permetterà alla Borsa di chiudere il difficile 2022 con almeno 22 quotazioni, la metà dell’anno scorso. Ma il divario rispetto ai delisting, che ha messo la quarta nelle ultime settimane, è impressionante. Nel corso dell’anno ci sono state 25 Opa per delisting e complessivamente la capitalizzazione della Borsa italiana nel 2022 si è impoverita di circa 50 miliardi di euro, diventando ancora più piccola rispetto ai partner europei.

BORSA: I DIVORZI PIU’ IMPORTANTI DA PIAZZA AFFARI NEL 2022

Nel 2022 hanno lasciato il listino di Piazza Affari titoli di grande importanza come Exor e Atlantia ma anche come Autogrill e Cattolica Assicurazioni che dovrebbero aprire riflessioni senza pregiudizi sulla scarsa attrattività della Borsa italiana ma più in generale su quella del sistema Paese e sull’handicap di un sistema fiscale e di un sistema societario che induce molte imprese a cercare all’estero lidi più adatti.

BORSA: E-NOVIA, ELIGO E EPRCOMUNICAZIONE LE TRE NUOVE MATRICOLE

In attesa che nel 2023 arrivi l’Ipo di Plenitude, la società dell’Eni che si occupa di gas e luce, e il dual listing di Prada e di Ferretti, l’anno che si sta chiudendo assisterà al debutto delle ultime tre matricole e cioè E-Novia. Eligo e Eprcomunicazione. Ma di che cosa si tratta? Eligo, che dovrebbe approdare a Piazza Affari il 23 dicembre, è una piattaforma di e-commerce per la vendita di abbigliamento a marchio italiano ma anche per la consulenza stilistica. Due giorni fa è invece arrivato il via libera all’ammissione al listino di E-Novia, gruppo attivo nel mercato della mobilità che dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 16 dicembre. Infine Eprcomunicazione che debutterà oggi. Meglio poco che niente.