Borsa: Prysmian lancia bond convertibile le azioni vanno giù

Il titolo si piazza in fondo al Ftse Mib dopo l’annuncio di un nuovo prestito obbligazionario equity linked e il possibile contestuale riacquisto dei titoli della società zero coupon.

Seduta difficile per Prysmian, con il titolo che alle 12 si piazza in fondo al Ftse Mib con un ribasso del 2,6% a 27,20 euro.

La società specializzata nella produzione di cavi, prima dell’apertura delle Borse, ha annunciato il lancio di un nuovo prestito obbligazionario equity linked da 650 milioni e il “possibile contestuale riacquisto dei titoli della società zero coupon equity linked da 500 milioni attualmente in circolazione” fino a 250 milioni.

I bond avranno una durata di 5 anni e un valore nominale unitario pari ad almeno 100mila euro. L’offerta è rivolta esclusivamente a investitori qualificati sul mercato italiano e internazionale.

I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per il rifinanziamento del debito esistente. I nuovi titoli, ha spiegato Prysmian “saranno convertibili in azioni ordinarie della società” previa approvazione da parte dell’assemblea in programma entro il 30 giugno, di un aumento di capitale “con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni”.

Il prezzo di conversione delle obbligazioni sarà effettuato applicando un premio compreso tra il 45% e il 50% sul prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie.

“Ipotizzando la totale conversione del bond – calcolano gli analisti di Equita – l’impatto diluitivo massimo” sull’utile per azione atteso tra il 2021 e il 2023 sarebbe inferiore al 5%.