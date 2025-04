Borsa oggi 4 aprile: Europa sempre più giù dopo i dazi di Trump. Milano in picchiata sotto i 36 mila punti con banche ed energia – DIRETTA

L’Europa in profondo rosso continua ad allargare le perdite dopo i dazi di Trump: è la peggiore settimana dal 2022. Milano tracolla: banche, assicurazioni, auto e oil in caduta libera – Segui la DIRETTA • MERCATI Dopo i dazi, la giornata più buia. Si spera in Powell di Gabriella Bruschi

Europa sempre più giù sui mercati finanziari con la Borsa di Milano maglia nera che non riesce a reagire allo shock dopo la batosta dazi annunciata dal presidente Usa, Donald Trump, e tracolla. La guerra commerciale globale scatenata dagli Stati Uniti sta alimentando sempre più il timore di una recessione globale. La conseguenza è che, con la seduta di ieri ma soprattutto di oggi, si tratta della peggiore settimana dal 2022. Il Ftse Mib scende così sotto quota 36 mila: a Piazza Affari si scatena una violenta corrente di vendita che colpisce le banche. Unicredit attorno alle 10 del mattino arriva a lasciare sul terreno il 7%, mentre cedono oltre il 6% la Popolare di Sondrio, Banco Bpm, Bper, Mps e Intesa. Molto male anche Tim. Raffica di vendite anche per le assicurazioni con Unipol e Generali in caduta libera. Male il comparto dell’auto con Iveco che fa peggio di Stellantis. Male pure Leonardo e Stm. Cedono un po’ meno Diasorin, Ferrari e Amplifon. Sul fronte valutario il dollaro si stabilizza sulle principali valute estere. L’euro scende a 1,0996 sul biglietto verde.