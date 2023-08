Borsa oggi 29 agosto: Tim anima Piazza Affari e i big della finanza riscoprono la Cina

Le borse aprono in positivo nonostante il peggioramento della fiducia tedesca. Positivi i listini cinesi dopo i che i big dei mercati hanno riversato mezzo miliardo di dollari sul listino cinese

Da Telecom alla Cina. Non mancano i segnali di vitalità del Toro. Il titolo principale spetta alla notizia, scontata ma non per questo meno storica, del rientro dello Stato italiano in Telecom da cui era uscito nel 1997. Il decreto legge approvato ieri e un Dpcm futuro prevedono l’utilizzo di 2,2 miliardi del fondo Patrimonio e Rilancio, risorse che serviranno al Mef per acquistare fino al 20% della rete Tim. Una partecipazione di minoranza, ma finalizzata ad assicurare l’esercizio di poteri speciali grazie al concorso delle quote di F2i e Cdp, nei confronti di Krr che entro fine settembre farà un’offerta vincolante da 21 miliardi per rilevare la rete Tim. Piazza Affari, per ora, applaude. Lo stesso fanno i Big dei mercati che ieri, quasi all’improvviso e di sorpresa, hanno riversato più di mezzo miliardi di dollari nel martoriato listino cinese.

Corre la Cina, i gestori credono ai Piani del Governo

Stamattina la borsa di Hong Kong è in rialzo per il secondo giorno consecutivo: cinque delle ultime sei sedute si sono chiuse in positivo. L’indice Hang Seng guadagna il +2%, tornando più o meno sui livelli di metà mese. Il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen è in rialzo dell’1,5%. L’indice Asia Pacific sale dell’1%.

Sul fronte economico, in realtà, le cose non sono migliorate. Gli analisti stanno rivedendo al ribasso le stime sul Pil. A sottolineare la gravità della crisi immobiliare arriva stamane un nuovo ribasso di Evergrande -10% dopo il -87% di lunedì al rientro nel listino. Ma i mercati stavolta hanno preso sul serio le intenzioni di rilancio in attivo dal governo. Ieri il ministro delle finanze Liu Kun ed il presidente della Commissione per le riforme e lo sviluppo nazionale, Zheng Shanjie, sono intervenuti pubblicamente sul tema del sostegno pubblico al ciclo economico. Il giorno prima le autorità di Pechino avevano varato una serie di misure a sostegno dell’investimento in azioni. Segnali positivi arrivano anche dalla visita in CIna di Gina Raimondo, la rappresentante del commercio Usa

Nel resto dell’Asia La borsa di Tokyo si avvia a chiudere in rialzo dello 0,5%. In Giappone il tasso di disoccupazione è leggermente peggiorato in luglio al 2,7%, da 2,5% del mese precedente. Tutte le linee di Toyota resteranno ferme oggi e domani per problemi tecnici.

Follia: Vinvast (Vietnam) vale più di Volkswagen

Salgono il BSE Sensex di Mumbai +0,1% e Kospi di Seul +0,3%

Continua intanto la bizzarra scalata di VinFast. Il produttore vietnamita di auto elettriche che ha esordito ad inizio mese a Wall Street è oggi il terzo gruppo automobilistico al mondo per valore di Borsa, dietro solo a Tesla e a Toyota.

Borsa oggi 29 agosto: apertura positiva

Le borse dell’Europa hanno aperto in lieve rialzo nonostante il peggioramento dell’indice GFk sulla fiducia dei consumatori tedeschi. Piazza Affari guadagna quasi mezzo punto percentuale, dopo il +1,2% di ieri. L’indice principale della borsa italiana ha dimezzato la perdita da inizio agosto, attualmente -3,6%, dal picco negativo di -7% toccato a metà mese.

Il BTP decennale tratta a 4,21%, Bund tedesco a 2,56%. Il mercato consolida, in attesa della seconda lettura del Pil Usa per il secondo trimestre (domani), i dati sull’inflazione europea e sulle spese per i consumi personali Usa (giovedì), e il rapporto sull’occupazione Usa ad agosto (venerdì).

Frena il credito in Ue, ma i falchi incalzano lo stesso

I prestiti alle imprese della zona euro hanno frenato ancora una volta a luglio, aggiungendo ulteriori prove al fatto che i tassi di interesse in forte aumento stanno frenando la creazione di credito e la crescita economica. Gli impieghi imprese nella zona euro si sono espansi del 2,2% su base annua dopo il 3,0% del mese precedente, mentre la crescita del credito alle famiglie è rallentata all’1,3% dall’1,7% di giugno, secondo i dati pubblicati dalla Bce. Gli investitori prevedono con un 50% circa di probabilità una nuova stretta di 25 punti base al prossimo meeting del 14 settembre, dal 40% la scorsa settimana.

Negli ultimi giorni i “falchi” della Bce hanno ribadito che la Banca Centrale è un po’ indietro nella lotta all’inflazione. Ultimo in ordine di apparizione, il presidente della Banca centrale austriaca e componente del consiglio direttivo della Bce, Robert Holzmann, ritiene che Francoforte non abbia ancora vinto la sua battaglia contro l’inflazione e che sia necessario alzare ancora i tassi di interesse a settembre, allineandosi alle posizioni espresse a Jackson Hole dai colleghi Joachim Nagel e Martins Kazaks.

Usa, un programma per investire in Borsa

Rivoluzione in vista per Wall Street (e non solo). OpenAI ha annunciato il lancio di ChatGPT Enterprise, una versione del chatbot basata sull’intelligenza artificiale pensata in maniera specifica per il mondo del business. Il programma, assicura Microsoft. Garantisce più sicurezza, privacy e velocità di esecuzione. Vedremo presto gli effetti della novità. Ieri Wall Street è cresciuta, seppure con una seduta di bassi volumi: S&P500 +0,6% e Nasdaq +0,6%, entrambi difendono senza troppi patemi d’animo i rispettivi supporti discriminanti. Dieci degli undici sotto indici settoriali hanno chiuso con il segno più davanti.

Rendimenti in volo nelle aste Usa

Mercato obbligazionario in assestamento, dopo le novità di Jackson Hole. Treasury Note decennale a 4,18%. Spread tra dieci anni e due anni a -80 punti base, da -84 di ieri.

Ma si fa sentire la pressione del Tesoro, affamato di fondi in Usa (come in Italia). I bond governativi a 2 anni e 5 anni messi in asta ieri pomeriggio dal Tesoro degli Stati Uniti sono stati assegnati a rendimenti che non si vedevano dalla crisi dei subprime. Per i 45 miliardi di dollari di titoli a due anni il mercato ha chiesto un rendimento di 5,02%, massimo dal 2006 e quasi venti punti base sopra il rendimento più alto raggiunto in precedenza da un’asta di questa scadenza.

Gli scioperi in Australia fanno schizzare il gas a + 10%

Petrolio Brent a 84,40 dollari,, Wti a 80 dollari. Prezzo poco mosso. Una tempesta tropicale in via di formazione tra l’isola di Cuba e la Florida potrebbe diventare nei prossimi giorni un uragano. Questo è l’unico fattore che potrebbe risollevare le quotazioni perché sul fronte macro continuano ad arrivare segnali di rallentamento della crescita globale,

Gas UE in rialzo di circa il +10% a 38 euro/mwh. Chevron ha riferito di essere stata allertata dai sindacati che, in assenza di un accordo con i lavoratori, il 7 settembre inizieranno gli scioperi agli impianti di liquefazione Gorgon e Wheatstone, in Australia.

Tlc Superstart, Stellantis alla prova del contratto Usa

A Piazza Affari oggi è il giorno di Telecom (+1,2%). Saipem (+2,3%) ha ricevuto formale notifica del perfezionamento dell’operazione Golfinho tra BW Energy e Petrobras, in base alla quale BW Energy ha acquisito il 100% dei diritti di sfruttamento del giacimento di Golfinho. Il corrispettivo che BW Energy verserà a Saipem per la vendita della FPSO è pari a 73 milioni di dollari, di cui 38 milioni al perfezionamento dell’operazione Golfinho e 35 milioni in 18 rate mensili successivamente al trasferimento dell’unità.

Stellantis (+0,46%): Shawn Fain, leader del sindacato Usa dell’auto, ha annunciato che il 97% dei lavoratori si è espresso a favore di scioperi nel settore dopo il 14 settembre, quando inizierà la trattativa per il rinnovo dei contratti dei tre grandi di Detroit.

Gruppo Agnelli. MF scrive che John Elkann ha lasciato il posto di presidente della holding Giovanni Agnelli Bv, che controlla il 52% di Exor (e quasi il 90% dei diritti di voto), principale azionista singolo della casa automobilistica, a un soggetto estraneo alla famiglia: Jeroen Preller, avvocato olandese, partner dello studio legale NautaDutilh, che assiste la galassia Agnelli in molte operazioni.

FinecoBank: BNP Paribas alza il target price a 13,2 euro, da 13 euro.

Italian Exhibition Group entra nella classifica Stax 2022, che analizza i primi 27 gruppi internazionali organizzatori di fiere, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore.