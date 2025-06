Borsa oggi 24 giugno: tregua traballa, ma listini sempre brillanti. A Milano su le banche e giù i petroliferi – DIRETTA

Forti acquisti su tutti i listini, Piazza Affari torna sopra i 39mila punti, Buzzi corre. Spread sotto i 100 punti – Segui la DIRETTA • MERCATI Crolla il prezzo di petrolio e gas di Gabriella Bruschi

Borse europee in festa dopo l’annuncio e l’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Iran. Dopo i missili lanciati da Teheran contro le basi medio-orientali americane e preannunciati da Teheran alle autorità, l’obiettivo è provare a comporre i tasselli per la pace, nonostante nelle scorse ore Israele abbia accusato l’Iran di aver già violato il cessate il fuoco.

Sui mercati, la prima reazione forte arriva dal petrolio, che continua a perdere quota: dopo il calo dell’8% della vigilia, segnato dopo il lancio dei missili iraniani interpretato da subito come atto simbolico e non come escalation, oggi il Brent perde oltre il 3% sopra i 69 dollari al barile e il Wti cede la stessa percentuale in area 66 dollari al barile. In caduta libera anche i prezzi del gas, che accusa un tonfo del 10% portandosi a 36,3 euro al megawattora. Si sgonfia anche l’oro: il future cede l’1,8% attestandosi a 3.333 dollari l’oncia.

In questo frangente, eccezion fatta per Londra, più arretrata, tutti i principali listini europei segnano rialzi superiori all’1%, con Francoforte che tira la volata e Piazza Affari che ritrova quota 39mila punti, con lo spread che torna a scendere sotto i 100 punti base, in area 95 punti.

Sul Ftse Mib le vendite colpiscono i petroliferi, con Eni, Saipem e Tenaris in fondo al listino in scia al calo del prezzo del petrolio.

Sono invece sugli scudi le banche, con Mps che registra la miglior performance del settore dopo che, secondo Reuters, il consiglio di vigilanza della Bce avrebbe dato via libera all’ops su Mediobanca, anch’essa in rialzo. Il Ft rivela però che la commissione Ue starebbe esaminando la vendita del 15% di Siena da parte del Mef per capire se la procedura utilizzata sia stata equa e aperta. Nel comparto sale anche Unicredit. Sono in evidenza i titoli ciclici come Buzzi e Stellantis.

L’ottimismo sull’Iran fa salire anche le Borse asiatiche, mentre sono in rialzo i future di Wall Street. Sul fronte dei cambi, l’euro vale 1,160 dollari (ieri a 1,154). Il Bitcoin sale dell’1,96% a 105.810 dollari.