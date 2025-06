Borsa oggi 24 giugno: tregua traballa, ma listini chiudono in netto rialzo. Milano regina d’Europa con banche e industriali – DIRETTA

Forti acquisti su tutti i listini, Piazza Affari torna sopra i 39mila punti trainata dal rally di Mps e Buzz. Spread sotto i 100 punti. Powell al congresso: “La Fed non ha fretta di tagliare i tassi”

Le Borse europee chiudono in netto rialzo, nonostante la tregua fragile tra Iran e Israele, che continua a mostrare tensioni. La tregua, sostenuta da Donald Trump, ha comunque contribuito a un calo del prezzo del petrolio, con il Wti intorno a 65 dollari al barile e il Brent a 68 dollari. Anche il gas naturale perde oltre il 10%, scendendo a 36 euro/MWh.

Sul fronte macro, la fiducia dei consumatori Usa cala a 93 punti, mentre in Germania l’indice Ifo raggiunge il livello più alto in un anno a 88,4. Jerome Powell ribadisce un atteggiamento attendista sulla politica monetaria, senza fretta di modificare i tassi, nonostante le pressioni di Trump.

Il Ftse Mib di Milano chiude a 39.474,46 punti (+1,63%), miglior performance europea davanti a Francoforte (+1,51%), Madrid (+1,37%) e Parigi(+1,05%). Londra resta quasi invariata (+0,01%). Wall Street conferma il trend positivo: Dow Jones +0,95%, S&P 500 +0,93%, Nasdaq +1,34%

A Piazza Affari brillano le banche, con Monte dei Paschi di Siena a +7,03%, spinta dall’upgrade di Bank of America e dal via libera – secondo Reuters – del consiglio di vigilanza della Bce all’ops su Mediobanca (+4,21%). Bene anche Unicredit (+3,98%), Banca Mediolanum (+3,5%) e Banco Bpm (+3,36%). Titoli industriali come Buzzi (+6,78%), Stellantis, Nexi e Prysmian superano il +3%. Tim sale del 2,12% grazie all’approvazione del bilancio e alle remunerazioni. Sono state invece respinte le proposte di riduzione del numero dei membri del Cda e di aumento della soglia azionaria per presentare le liste.

I titoli oil soffrono per il calo del greggio: Eni -2,54%, Tenaris -2,44%, Saipem -2,09%. In flessione anche Campari (-1,87%) e le utility A2A (-0,74%), Terna(-0,69%) e Hera (-0,05%). Leonardo perde l’1,10% dopo l’annuncio di Meloni al vertice Nato di aumentare la spesa militare al 3,5% del Pil con investimenti civili e militari.

In ambito valutario, l’euro supera 1,16 sul dollaro, mentre lo spread Btp-Bund scende a 95 punti base con il rendimento Btp al 3,46%.