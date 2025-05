Borsa oggi 23 maggio: Trump minaccia nuovi dazi del 50% sulla Ue e fa crollare i listini. Milano scivola sotto i 40 mila punti – DIRETTA

Le borse europee chiudono in netto calo dopo le minacce di Trump. Giù anche Wall Street – Segui la DIRETTA

Dopo una settimana tranquilla, i mercati sono crollati nelle ultime ore con le nuove minacce di Donald Trump: dazi fino al 50% su prodotti Ue da giugno e il 25% su Apple fuori dagli Usa, che ha fatto perdere 100 miliardi al titolo in apertura. Piazza Affari crolla dell’1,94%, sotto quota 40 mila punti (39.475), con auto, banche e lusso in forte sofferenza. Il calo iniziale ha toccato il 3%, ma Bruxelles e Washington stanno già trattando per evitare escalation. Anche Parigi (-1,65%), Francoforte (-1,49%) e Madrid (-1,14%) cedono. Fuori dall’Eurozona Londra resiste (-0,24%). Wall Street prosegue in rosso, senza tracolli.

Trump su Truth Social rilancia la tensione: “La Ue è nata per approfittarsi degli Usa… le trattative non vanno da nessuna parte”.

C’è poco da sorridere a Milano. Tra i pochi segni positivi Iveco +3,36% e Leonardo +0,27%, spinte da offerte più alte per la divisione difesa rispetto alla cordata favorita. Terna (+0,72%) regge insieme alle altre utility, ma Stellantis (-4,62%), Ferrari (-3,58%) e Stm (-4,18%) pagano le minacce di dazi. Il lusso sprofonda con Cucinelli (-3,25%). Bancari in rosso: Popolare di Sondrio -3,57%, Intesa -3,49%, Unicredit -2,97% con battaglia legale sul “golden power”. Banco Bpm -2,15%, Mps -2,82%, Bper -2,88%. Cresce la probabilità di un taglio Bce.

Lo spread Btp-Bund sale a 103 punti, decennale al 3,61%. Moody’s deciderà stasera sul rating italiano (oggi Baa3). S&P ha migliorato l’outlook a BBB+.

Il dollaro scende, segnando la peggior settimana dall’introduzione dei dazi, mentre l’oro vola (+1,76%) a 3.352 dollari. Petrolio stabile: Brent a 64,73 dollari, Wti 61,60 dollari.