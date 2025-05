Borsa oggi 23 maggio: Trump minaccia nuovi dazi del 50% sulla Ue e fa crollare i listini. Apple in profondo rosso sul Nasdaq – DIRETTA

Borse europee in forte rosso dopo le minacce di Trump di imporre dazi del 50% sulla Ue e del 25% su Apple. Giù anche Wall Street – Segui la DIRETTA • MERCATI Negli Usa l’obbligazionario resta in allarme

di Gabriella Bruschi

Borse europee in profondo rosso nell’ultima seduta della settimana. Dopo aver cercato di resistere alle vendite, i listini girano in ribasso, appesantiti Brusco scivolone per le Borse europee dopo una mattinata di debolezza. I listini reagiscono alle parole del presidente americano, Donald Trump che, tramite il suo social Truth, è tornato a minacciare nuovi dazi. Nel mirino l’Unione Europea, ma anche una delle magnifiche 7. L’inquilino della Casa Bianca ha scritto che i negoziati con Bruxelles “non stanno portando a nulla”, una situazione di stallo che lui vorrebbe superare con un “dazio diretto del 50% sull’Unione europea, a partire dal primo giugno 2025″. Poi se l’è presa pure con Apple (in forte ribasso nel pre-market), scrivendo che imporrà tariffe almeno del 50% su Cupertino se la società non accetterà di produrre i suoi iPhone negli Stati Uniti.

Ma le preoccupazioni degli investitori non finiscono qui. Gli occhi dei mercati sono ancora concentrati debito pubblico dopo il via libera della Camera alla legge sul budget di Donald Trump. A seguito del voto, il decennale è salito ai massimi dal 2007 e oggi il rendimento si assesta intorno al 4,5%.

Un leggero sostegno al sentiment dei listini arriva da alcune positive letture macro, tra cui il dato sul Pil tedesco del primo trimestre in crescita dello 0,4% migliore della lettura preliminare di +0,2%.

In questo contesto, tutte le Borse europee viaggiano in territorio negativo, con perdite superiori al 2%:

Milano si accoda all’umore generale. Gli acquisti premiano solo tre blue chip. In cima al Ftse mib c’è Iveco dopo le indiscrezioni su un’offerta da parte di Czechoslovak Group, molto più alta di quella della cordata Leonardo-Rheinmetall. Bene anche Terna e Italgas. Gira in negativo invece Azimut all’indomani dell’accordo con Fsi per la creazione di Tnb, la nuova banca nativa digitale dedicata alla gestione patrimoniale, e dell’incremento del target sull’utile netto 2025 a 1 miliardo. Stesso andamento per Prysmian, con Jefferies che ha alzato il target price sul titolo a 68 da 57 euro. Ma l’attenzione degli investitori è ancora rivolta verso il risiko bancario. Stamattina Unicredit ha annunciato la rinuncia alla condizione su Anima nell’ambito dell’ops su Banco Bpm, ma ha anche detto che presenterà ricorso al Tar Lazio sul provvedimento golden power del governo. Entrambe le banche viaggiano in rialzo.

In fondo al Ftse Mib ci sono invece Brunello Cucinelli, Stellantis, Stm e Ferrari. In ribasso Tim dopo che Iliad ha escluso che ci siano trattative per un’aggregazione.