Borsa oggi 19 maggio: effetto dividendi su Piazza Affari. Sul Ftse Mib pesa lo stacco cedole di 23 blue chip – DIRETTA

Tensioni sui mercati dopo il declassamento del debito Usa da parte di Moody’s: Ftse Mib in calo con lo stacco cedola, dollaro debole ed euro in rialzo – Segui la DIRETTA • MERCATI Debito Usa sotto pressione dopo Moody’s di Gabriella Bruschi

Si apre con nervosismo la nuova settimana sui mercati finanziari globali, scossi dal declassamento del debito sovrano statunitense da parte di Moody’s e in attesa di novità dal fronte geopolitico (oggi in programma telefonata Trump-Putin). L’agenzia ha tolto la tripla A agli Stati Uniti, portando il rating ad Aa1, e puntando il dito contro l’esplosione del deficit e l’assenza di strategie credibili per contenerlo. È la terza e ultima delle grandi agenzie ad aver rimosso la storica valutazione massima: dopo S&P nel 2011 e Fitch nel 2023, anche Moody’s rompe con oltre un secolo di continuità.

Il colpo si è subito riflesso sui mercati asiatici, tutti in rosso, e ha innescato un’ondata di vendite a Wall Street che ha aperto in calo mentre il dollaro si indebolisce su tutte le principali controparti.

A Milano, l’indice Ftse Mib naviga in perdita intorno ai 40mila punti zavorrato dallo stacco cedola da parte di 23 blue chip: corrono invece le banche: in luce soprattutto Banco Bper, Mps e Pop Sondrio. Va giù il lusso con Cucinelli, Moncler e Ferrari.

Le altre Borse europee sono in territorio negativo ma cercano la risalita. Timido segno positivo nel pomeriggio per Francoforte e Madrid. Londra perde nonostante l’accordo tra Ue e Regno Unito post-Brexit per una nuova cooperazione su difesa, energia e commercio.

Sullo sfondo, resta la fragilità dell’economia cinese: ad aprile la produzione industriale ha battuto le attese, ma i consumi interni e il settore immobiliare continuano a rallentare. A completare il quadro, l’euro guadagna terreno sul dollaro, l’oro sale oltre 3.230 dollari l’oncia, mentre il petrolio si muove in lieve calo. In salita lo spread Btp-Bund, che si porta a 102 punti base.