Borsa oggi 14 marzo: Oro da record oltre i 3mila dollari. L’Europa accelera, crolla Kering. A Milano occhi su Tim, Leonardo e banche – DIRETTA

Borse europee in rialzo con gli occhi su Ucraina, dazi e shutdown Usa. A Milano exploit di Leonardo e Telecom Italia, positive le banche – Segui la DIRETTA

Le Borse europee accelerano a metà giornata nonostante i timori sulla guerra dei dazi e l’allarme lanciato dalla numero uno della Bce, Christine Lagarde, secondo cui le tensioni commerciali potrebbero avere gravi ricadute sull’economia globale.

Nel frattempo continuano le trattative di pace sull’Ucraina, con Vladimir Putin che ha aperto a una possibile tregua, purché “duratura”, ha detto il presidente russo, ponendo sei condizioni. In attesa di novità, gli Usa hanno introdotto nuove sanzioni sulla Russia che colpiranno petrolio, banche e gas.

A spingere le Borse anche la notizia che gli Stati Uniti dovrebbero essere riusciti ad evitare lo shutdown. In questo contesto, Francoforte e Madrid salgono di oltre mezzo punto, Londra è subito dietro, mentre Parigi è la migliore nonostante il tonfo di Kering, in profondo rosso dopo la nomina di Demna a direttore creativo che non è piaciuta agli analisti.

Milano ha aperto sotto la parità, ma col passare dei minuti ha virato in positivo trainata da Leonardo, Telecom Italia, promossa a da Kepler. Positive le banche con i riflettori puntati su Unicredit dopo che la Bce ha dato l’atteso via libera all’acquisizione di una partecipazione diretta in Commerzbank fino al 29,9%. Si attende ora l’ok dell’Autorità Federale Tedesca della Concorrenza. Rimanendo nel comparto bancario, gli occhi degli investitori sono rivolti anche su Banco Bpm, che ieri ha ricevuto l’ok dalla Consob sull’opa su Anima, che partirà il 17 marzo. Le prese di beneficio colpiscono invece Brunello Cucinelli, Snam e Terna, che ha presentato stamattina il nuovo piano di sviluppo 2025-2034.

Viaggiano in rialzo i future di Wall Street, dopo l’ennesima seduta negativa, ma soprattutto l’ingresso ufficiale dello S&P 500 in correzione (-10,1% dal 19 febbraio). A spingere la Borsa Usa è la notizia in base alla quali verrà evitato lo shutdown. In Cina, invece, sale l’attesa per la conferenza di lunedì, nel corso della quale potrebbero essere annunciate misure a sostegno dei consumi.

Passando agli altri mercati, oggi è la giornata dell’oro che raggiunge un nuovo record storico, superando i 3mila dollari. Lo spread tra Btp e Bund scende a 112 punti base dai 114 punti del closing precedente, con il rendimento sul decennale italiano benchmark al 4,01%, l’euro è a 1,084 dollari, mentre tra le materie prime il prezzo del petrolio viaggia in rialzo con il Brent sopra i 70 dollari al barile e il Wti sopra i 67 dollari. Il Bitcoin è quotato 83.169 dollari (+0,28%). Infine il gas è stabile a 42,1 euro.

