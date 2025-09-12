Borsa oggi 12 settembre: Europa nervosa guarda a Fitch sulla Francia. A Milano (+0,32%) brillano Mps e Mediobanca – DIRETTA

Le Borse europee chiudono la settimana senza slancio, mentre tutti gli occhi sono puntati sulla Federal Reserve. Mercoledì è in calendario la decisione sui tassi e il mercato sembra ormai convinto di un taglio, con una probabilità minima di un intervento più drastico. Questo clima di attesa pesa un po’ sulle contrattazioni, ma non ferma la spinta di Milano, dove il Ftse Mib chiude sopra la parità (+0,32%), grazie a un nuovo sprint di Mps e Mediobanca, che si confermano protagoniste mentre Stellantis fa un passo indietro dopo la corsa della vigilia e la debolezza generale dell’automotive colpisce anche Ferrari.
Anche Parigi resta in attesa, con Fitch pronta a rivedere il rating sovrano francese dopo le recenti turbolenze politiche e il cambio di governo. Ma non è solo politica: il mercato del lusso cattura l’attenzione dopo la notizia del testamento di Giorgio Armani, che prevede la vendita di una quota del 15% della sua società a Lvmh e altre major, con prospettive di quotazione nei prossimi anni.
Negli Stati Uniti, Wall Street mostra segni di stanchezza dopo i record dei giorni precedenti. I dati sull’inflazione leggermente sopra le attese e un mercato del lavoro meno brillante del previsto rafforzano la convinzione degli investitori: il taglio dei tassi della Fed sembra ormai praticamente certo. E mentre gli operatori statunitensi riflettono su questi numeri, l’oro continua la sua corsaverso nuovi massimi storici, sostenuto dalle aspettative di un costo del denaro più basso.
Sul fronte valutario, l’euro resta solido sul dollaro. Il petrolio Brent e Wti recuperano terreno, mentre il gas naturale continua a salire.
