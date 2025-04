Borsa oggi 10 aprile: Europa in orbita dopo la tregua sui dazi, a Milano volano le banche. Wall Street in rosso – DIRETTA

L’Europa chiude in rally, ma dopo l’apertura negativa di Wall Street, riduce leggermente la velocità. Tra Prada e Versace accordo da 1,25 miliardi. A Piazza Affari positive tutte le blue chip – Segui la DIRETTA

Le Borse europee chiudono in orbita grazie alla schiarita sui dazi anche se limano le percentuali a causa del profondo rosso che viene da Wall Street. Dopo quattro sedute fortemente negative, i listini del vecchio continente centrano il tanto atteso rimbalzo, con tutte le piazze, da Milano (+4,73% la migliore di giornata) a Francoforte, che registrano rialzi compresi tra il 4% e il 2,%. Al contrario, la Borsa Usa viaggia in rosso dopo i record di ieri, nonostante le buone notizie sull’inflazione che a marzo ha registrato il primo calo mensile (-0,1%) dal 2020; il dato annuale è sceso più delle attese, passando dal 2,8% al 2,4%.

Nel frattempo, dopo l’annuncio di mercoledì di Donald Trump, che ha deciso di sospendere per tre mesi i cosiddetti “dazi reciproci” verso 75 Paesi, gli occhi rimangono ora sulla Cina, contro la quale l’aliquota è stata invece alzata al 125% a cui – precisa la Casa Bianca – si deve aggiungere un altro 20% di dazi precedentemente imposti sulle importazioni legate alla lotta al traffico di fentanyl per un totale record del 145%. Pechino da parte sua ribadisce di essere pronta a combattere “fino alla fine”. Diverso l’approccio Ue, “Vogliamo dare una possibilità ai negoziati. Mentre completiamo l’adozione delle contromisure dell’Ue, che hanno ricevuto un forte sostegno da parte dei nostri Stati membri, le sospendiamo per 90 giorni“, ha detto poco fa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il Consigliere economico di Trump, Kevin Hassett, ha inoltre fatto sapere che un accordo commerciale è molto vicino con diversi Paesi.

In questo contesto a Piazza Affari tutte e 40 le blue chip sono in rialzo. Volano soprattutto le banche, che erano state tartassate dalle vendite nei giorni scorsi: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm ed Mps guadagnano tutte oltre l’6%. Molto bene anche Telecom Italia e Prysmian. Sono in evidenza le azioni del risparmio gestito, con Fineco e Banca Mediolanum su di oltre il l’8%. Corre anche Stmicroelectronics, altra vittima illustre dei dazi.

Salgono le Generali, dopo che il proxy Glass Lewis ha consigliato di votare per la lista di Mediobanca in vista dell’assemblea dei soci chiamata a rinnovare il cda. Fuori dal paniere principale, Il Sole 24 Ore guadagna quasi il 40% dopo il lancio dell’opa da parte di Confindustria con obiettivo il delisting.

Nel frattempo, sono state ufficialmente annunciate le nozze tra Prada e Versace. Le due società hanno trovato un accordo, il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25 miliardi di euro.

Passando agli altri mercati, lo spread è in ribasso a 123 punti base. È in calo anche il petrolio, dopo la volata di ieri in tarda serata. L’euro, intanto, è stabile a 1,10 dollari. È in forte rialzo anche il Bitcon, che sale del 5,8% a 82.216,4 dollari. Acquisti forti su oro e gas.