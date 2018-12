Borsa, Milano su con le utility. Crolla Ferragamo

Dopo il rally di ieri, l’Europa continua a correre, fiduciosa su un accordo tra Usa e Cina – Bene anche Londra in attesa del voto di sfiducia su May – A Milano brillano Enel e Italgas, bene anche Campari e Mediaset – Crolla Ferragamo dopo le dimissioni del cfo, in rosso Ubi, Buzzi e Ferrari – Giù lo spread, tassi in calo nell’asta Bot