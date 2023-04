Borsa, Lvmh da Guinness: è la prima società europea a superare i 500 miliardi di dollari di capitalizzazione

Dopo essere entrata nell’olimpo delle 10 più grandi società al mondo, complice l’euro, Lvmh raggiunge un traguardo che nessun’altra società europea ha mai toccato prima

Lvmh è diventata la prima società europea ad aver superato la soglia dei 500 miliardi di dollari di capitalizzazione di Borsa. Un traguardo che nessun’altra quotata del Vecchio Continente potrebbe segnare di raggiungere. È infatti la prima volta che una società europea vale così tanto. Una notizia importante, ma non inaspettata dato che solo 10 giorni fa il colosso del lusso francese era entrato nella classifica delle 10 più grandi società al mondo.

Lvmh: la capitalizzazione supera 500 miliardi di dollari

Mentre scriviamo, alla Borsa di Parigi il titolo Lvmh guadagna lo 0,1% a quota 902,2 euro per azione per un market cap pari a 452 miliardi di euro (497,3 miliardi di euro). Al massimo intraday di oggi, pari 904,60 euro (995,69 dollari), la capitalizzazione di mercato dell’azienda era di circa 500,2 miliardi di dollari, circa 454 miliardi di euro circa.

Come ha fatto il colosso del lusso a raggiungere un traguardo che nessun’altra società europea ha toccato prima? Le azioni hanno guadagnato oltre il 16% solamente dallo scorso 15 marzo, allungando il passo dopo il 12 aprile, giorno in cui il gruppo ha annunciato l’andamento dei ricavi del primo trimestre, nettamente superiore alle attese: grazie alle riaperture della Cina e alla crescita della domanda globale dei beni di lusso, la crescita è stata del 17 per cento a oltre 21 miliardi di euro. Ad incidere, secondo Bloomberg, è anche il rafforzamento dell’euro che ha oltrepassato la soglia di 1,10 dollari, permettendo ai 454 miliardi di euro di capitalizzazione del gruppo guidato da Bernard Arnault di “trasformarsi” in 500 miliardi di dollari.