Borsa: Leonardo vola dopo nuovi ordini Usa

Il dipartimento della Difesa Usa eserciterà opzioni per 36 elicotteri per un valore complessivo di 171 milioni di dollari – Titolo in vetta al Ftse Mib

Leonardo in vetta al Ftse Mib dopo l’annuncio dell’arrivo di nuovi ordini direttamente dagli Stati Uniti. A metà mattinata il titolo sale del 6,12% ai massimi da due mesi, realizzando una delle migliori performance del listino principale (+1,31%).

Abbastanza vivaci gli scambi: alle 12.29 sono passati di mano 8 milioni di pezzi, a fronte di una media degli ultimi 30 giorni per l’intera seduta di 10 milioni.

Venerdì scorso, l’ex Finmeccanica ha reso noto che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti eserciterà opzioni per ulteriori 36 elicotteri Th-73A, per un valore complessivo di 171 milioni di dollari, nell’ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la US Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia.

Secondo quanto annunciato, produzione e consegne saranno completate entro il dicembre 2022 a Philadelphia. Gli elicotteri saranno utilizzati per l’addestramento della prossima generazione di piloti della US Navy, del Corpo dei Marines e della Guardia Costiera Usa.

Ricordiamo che nel gennaio del 2020, Leonardo si era aggiudicata un primo contratto del valore di 176 milioni di dollari per 32 elicotteri TH-73A. Inoltre, Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) ha annunciato la firma di due contratti complessivamente da circa 180 milioni con l’Agenzia spaziale europea, che fanno parte di due accordi più ampi del valore totale di 950 milioni (pari a quasi la metà del fatturato della jv in un anno). Equita ha sottolineato che, per quanto a partecipazione di Leonardo nella jv sia “modesta”, il segnale è “importante per un recupero della redditività della divisione Spazio inclusiva di Telespazio (servizi per satelliti 67% Leonardo e 33% Thales) che nei primi 9 mesi di quest’anno era a break even (consolidato ad equity)”.