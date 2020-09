Borsa, Leonardo corre con Avio e contratto Uk

La società si è aggiudicata insieme a Bae Systems un contratto da 317milioni per lo sviluppo di un radar per la Raf britannica – Lanciato con successo il razzo Vega costruito da Avio

Leonardo corre in Borsa spinta da due importanti novità arrivate oggi, 3 settembre. Partiamo dalla prima. La società guidata da Alessandro Profumo si è aggiudicata insieme a Bae Systems un contratto per lo sviluppo del radar a scansione elettronica European Common Radar System Mark 2 del Typhoon della Raf. L’operazione vale complessivamente 317 milioni di sterline e, fa sapere Leonardo, garantirà oltre 600 posti di lavoro tra Edimburgo (300), Luton (100) e Lancashire (120).

Scendendo nei dettagli il contratto riguarda il radar a scansione elettronica European Common Radar System Mark 2, ad uno standard pronto per essere integrato sui Typhoon della RAF. Si tratta di un radar dotato di un’antenna multi-funzionale che “darà ai Typhoon del Regno Unito una capacità di attacco elettronico superiore, in aggiunta alle funzioni radar tradizionali, incluse capacità di attacco elettronico a banda larga. Questo permetterà ai piloti della RAF di localizzare, identificare e neutralizzare le difese aeree nemiche utilizzando un potente jamming”, spiega Leonardo in una nota.

Mark Hamilton, senior vice president Electronic Warfare di Leonardo ha commentato: “Questo contratto è una grande notizia per il Regno Unito, che disporrà del radar più potente al mondo per un caccia, e una grande notizia anche per gli ingegneri inglesi. Progettare, sviluppare e costruire tecnologia avanzata in UK ci permetterà di capire e rispondere alle specifiche delle nostre Forze Armate e di assicurare ordini export ovunque nel mondo, rafforzando l’intera economia del Paese”.

Dal Regno Unito alla Guyana Francese. È stato lanciato con successo dalla base spaziale di Kourou il razzo europeo Vega, progettato e costruito da Avio, società aerospaziale di cui Leonardo possiede il 29,6% delle quote.

Vega ha rilasciato nello spazio, su quote orbitali diverse, ben 53 tra nano, micro e minisatelliti (da 1 a 400 kg), realizzati da 13 differenti Paesi. Questo lancio multiplo rappresenta un record per un vettore del Vecchio Continente. La buona riuscita dell’operazione, dopo il fallimento di un anno fa, ha mandato in orbita il titolo Avio, che viaggia attualmente in rialzo del 6,74%. Tra i migliori titoli del Ftse Mib c’è invece Leonardo, in rialzo del 3,3% a 5,92 euro