Borsa chiusura 12 aprile: oro record ma Wall Street frena i listini europei. A Milano bene Saipem, Eni ed Enel, male Stellantis e Tim

Le persistenti incertezze sui tassi penalizzano più l’America che l’Europa, dove brilla solo Londra

La volatilità che ha caratterizzato l’attuale settimana dei mercati finanziari ha fatto nuovamente capolino oggi in Europa, che chiude contrastata una seduta partita con grande sprint, grazie a un’inflazione in calo in Germania e Francia. A frenare gli entusiasmi è stato l’avvio negativo di Wall Street, che si muove al momento in ribasso (Dj -0,8%) dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre di colossi come Jp Morgan (che cede oltre il 5%), Wells Fargo, Citi, BlackRock, nonostante i risultati siano andati oltre le attese degli analisti.

Volano d’altra parte materie prime e dollaro.

Eurozona in ordine sparso, tonica Londra con le major petrolifere

Piazza Affari si apprezza dello 0,15% a 33.764 punti base, con le banche che, dopo un tentativo rimbalzo, chiudono contrastate. Brillano invece i titoli dell’energia come Saipem +3,92%, Enel +2,91% ed Eni +2,69%.

Il quadro è variegato nel resto della zona euro: Madrid +0,35%, Amsterdam -0,06%, Parigi -0,24%, Francoforte -0,1%.

Fuori dal blocco svetta Londra +0,94%, anche grazie allo scatto delle major petrolifere.

Inoltre la tiepida economia britannica potrebbe essere vicina a uscire dalla recessione visto che la produzione è cresciuta per il secondo mese consecutivo a febbraio, e il dato di gennaio è stato rivisto al rialzo. Il pil è salito dello 0,1% in termini mensili a febbraio, mentre la lettura di gennaio è stata rivista allo 0,3%, dallo 0,2% precedente.

Materie prime e dollaro in orbita

A fare da calamita per gli acquisti sono anche oggi le materie prime e il dollaro. L’oro viaggia per la prima volta oltre i 2400 dollari l’oncia, l’argento non vuole essere da meno e si avvicina a 30 dollari, il petrolio mette il turbo e guadagna circa il 3%, con il Brent oltre i 92 dollari, anche perché è sempre allarme Medio Oriente. S’impenna pure il gas, con le quotazioni che ad Amsterdam si avvicinano a 31 euro al megawattora. Il super dollaro non accenna a sgonfiarsi: l’euro perde quasi l’1% per un cambio intorno a 1,062 e non se la passa molto meglio la sterlina, mentre lo yen recupera lievemente dai nuovi minimi toccati nei giorni scorsi. Secondo il FT il biglietto verde si avvia a chiudere la settimana più forte da due anni a questa parte.

A fare da volano alla valuta statunitense sono le attese di un rinvio a settembre di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, a causa di un’inflazione ancora troppo forte. Il quadro geopolitico e l’andamento dei prezzi del petrolio fanno il resto.

Il nodo delle banche centrali

A tenere sulle spine gli investitori, bisogna ricordarlo, è in gran parte l’atteggiamento delle banche centrali, con Fed e Bce che sembrano destinate a separare le agende dopo che ieri Francoforte, lasciando i tassi invariati, ha fatto capire che è pronta a muoversi in modo indipendente da Washington.

A rafforzare le probabilità che Christine Lagarde allenti la politica monetaria già nel mese di giugno sono i dati usciti oggi sull’inflazione di marzo in alcuni importanti paesi. In Germania la lettura finale vede i prezzi in rallentamento a +2,2% annuo, dal +2,5% di febbraio; in Francia si passa al 2,3% dal 3% del mese prima.

In Spagna però riparte la corsa dei prezzi, al 3,2%, ma la causa sarebbe da imputare all’aumento dell’Iva sull’energia.

Secondo Bloomberg le scommesse dei mercati indicano ora la prospettiva di un taglio europeo per un quarto di punto a giugno, mentre per la Fed gli orizzonti si sono spostati a settembre e per la Bank of England ad agosto.

Piazza Affari tiene grazie a energetici e Amplifon

Amplifon, +3,42%, è tra le blue chip migliori di Piazza Affari oggi, dopo le perdite dei giorni scorsi a seguito di un’indagine dell’Antitrust. Il titolo trova appoggio in un’analisi di Equita che ha alzato il prezzo obiettivo a 33 da 29 euro grazie ai buoni tassi di crescita attesi per il primo trimestre e quelli a venire e alle possibili occasioni di M&A.

Gli energetici fanno la parte del leone e insieme a Saipem, Enel ed Eni, guadagnano nuovamente terreno A2a +2,52%, Snam +2,17%, Erg +2,02%, Terna +1,3%. Ritrova fascino Leonardo +1,89% in un mondo che non sembra avere alcuna voglia di far tacere le armi.

La conta delle perdite parte da Interpump, -5,63%, che si era mossa in rialzo in recenti sedute.

Arretrano Stellantis -3,27%, Stm -1,05%.

Le banche sono contrastate, dopo le perdite di ieri.

In particolare, sono ancora in rosso Monte Paschi -0,97% e Banco Bpm -1,2%. Le big Intesa e Unicredit agguantano un rimbalzino, ma limano i guadagni rispettivamente allo 0,24% e allo 0,22%. La banca guidata da Andrea Orcel ha ottenuto ieri il via libera della Bce alla tranche di buyback da 3,1 miliardi. L’ad, cui è stato rinnovato il mandato, si è proposto di far raggiungere alla banca nuovi record.

Spread e tassi in calo

Tornano gli acquisti sui titoli di Stato della zona euro, nella maggior convinzione che la Bce si avvicini a un allentamento monetario. Lo spread tra Btp decennale e Bund di pari durata si restringe leggermente a 139 punti base e i rendimenti arretrano rispettivamente al 3,73% e 2,34%.