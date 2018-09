Borsa chiude una settimana “no”. Sparkle spinge Telecom

Wall Street vira in positivo con il Nasdaq ma non basta per fare rimbalzare i listini europei. Piazza Affari chiude in rosso una settimana negativa. Male le banche, tiene Banco Bpm. Male anche Pirelli. Recupera Stm, bene Enel, giù Eni. Spread sotto quota 250