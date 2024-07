Borsa 3 luglio in rialzo in attesa del voto in Francia. Wall Street macina un doppio record con Tesla a +10%. E a Piazza Affari occhi su Unipol

Il big italiano delle assicurazioni ha aumentato la partecipazione aggregata in Bper Banca, istituto al centro delle speculazioni del risiko bancario, al 24,62% del capitale dal 19,85% detenuto in precedenza

Le Borse europee sono viste aprire in rialzo, come suggeriscono i futures. Sullo sfondo resta l’attesa per l’evolversi della situazione politica in Francia in vista del weekend di ballottaggi. Wall Street segna un doppio record, con Tesla che sale del 10,2% dopo dati che hanno mostrato consegne di auto in calo ma sopra le attese. A Piazza Affari attenzioni a Unipol e alla new entry Syd-data ieri a +7%. Oggi è il giorno delle nozze Ita-Lufthansa

Wall Street in doppio record. Brilla Tesla +10,2%

Doppio record ieri per Wall Street: l’indice S&P500 ha toccato un nuovo record, il trentaduesimo da inizio anno, +0,6% a 5.509 punti. Il Nasdaq ha guadagnato lo 0,8% a 18.029 punti, nuovo massimo della storia. Dow Jones +0,4% 39.332 punti. Giornata decisamente positiva per Tesla (+10,2% a 231,26 dollari). Il colosso automobilistico ha comunicato che nel 2° trimestre 2024 ha prodotto quasi 411mila vetture e ha consegnato circa 444mila automobili con un calo del 4,8% rispetto al medesimo periodo del 2023. Tuttavia a far risalire il titolo è stato il fatto che il dato è risultato migliore delle attese del mercato di 439mila unità. Ad aprile Tesla aveva comunicato una flessione delle consegne, nel primo trimestre, dell’8,5% a 386.810. Bene anche Apple (+1.62%) e Amazon.com (+1,42%).Treasury Note a dieci anni al 4,43%, poco mosso.

leri il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, intervenendo in una tavola rotonda all’ECB Forum a Sintra ha confermato la sua cautela sulle prossime mosse: “Abbiamo fatto dei bei progressi per far scendere l’inflazione, l’inflazione complessiva e di fondo al 2,6% indica che il progresso è stato notevole. Ma abbiamo bisogno di vedere più dati per essere certi che i livelli del processo di disinflazione, che è ricominciato, siano veri”. Intanto crescono le preoccupazioni in casa dem sulle condizioni di salute di Joe Biden e sulla sua capacità di restare il candidato per la Casa Bianca.

Oggi la Borsa degli Stati Uniti chiude prima perché domani è la festività dell’Independence Day. Oggi alle 20 è prevista la pubblicazione delle minute della riunione del Fomc di giugno. I dati in agenda: nuovi occupati e richieste di sussidio, settimanali, bilancia commerciale maggio, Markit Pmi Composito e servizi giugno, ordinativi industriali e indice Ism non manifatturiero composito, giugno.

Borse Asia in rialzo spinte da Wall Street. Occhi allo yen

Il doppio record a Wall Street ispira stamattina in Asia il rialzo delle borse di Tokyo e di Hong Kong: Nikkei +1%, Hang Seng +1,1%. Grazie alla spinta delle società dell’high tech, salgono anche l’indice TAIEX di Taipei (+1%) ed il KOSPI di Seul, +0,4%. La borsa dell’India ha aperto in rialzo dello 0,7%, per l’indice BSE Sensex, poco sopra la soglia degli 80.000 punti, nuovo massimo storico. Sulla parità il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen e l’S&P ASX200 di Sidney.

I titoli immobiliari, dei beni di consumo e tech salgono dopo che il governo della città prevede di pubblicare presto una proposta di legge per indurre le aziende a trasferire la sede a Hong Kong. Sempre a Hong Kong, le vendite al dettaglio sono diminuite per il terzo mese a maggio a causa della forza della forte valuta locale (il dollaro di HK collegato a quello Usa) e di una base elevata di confronto con lo scorso anno. Il Pmi Caixin China General Services (indice elaborato da Caixin, non è quello del governo) è sceso a 51,2 a giugno 2024 da 54,0 di maggio, sotto le previsioni di 53,4 e indicando il valore più basso dallo scorso ottobre a causa del rallentamento della domanda.

Ancora attenzione per lo yen: ieri in calo su dollaro, a 161,6. Alcuni osservatori vedono il rischio di un cambio intorno a 170 a fine anno se i potenziali cambiamenti di politica della Banca del Giappone questo mese non riusciranno a portare in rialzo i rendimenti obbligazionari. Da inizio anno lo yen ha perso il 13% su dollaro, un calo che sta mettendo sotto pressione le autorità monetarie del Giappone. L’eliminazione del sostegno al mercato obbligazionario farebbe salire i rendimenti giapponesi, rendendoli più attraenti e contribuendo ad attirare flussi di investimento verso lo yen. La BOJ ha promesso dettagli in occasione della riunione del 31 luglio riguardo un piano di riduzione dei 6.000 miliardi di yen (37 miliardi di dollari) di acquisti mensili, considerata troppo piccola dagli analisti.

Borsa 3 luglio: che cosa seguire

Le Borse dell’Europa dovrebbero aprire in rialzo, future indice EuroStoxx50 +0,3%, emtre resta l’attenzione per l’evorversi della politica in Francia, in vista del ballottaggio del prossimo weekend. Ieri la presidente Bce Christine Lagarde a Sintra rispondendo a una domanda su possibili effetti delle elezioni in Francia ha detto che la stabilità dei prezzi dipende anche da quella finanziaria.

Ieri il Ftse Mib di Milano ha chiuso in ribasso dello 0,7%. Il rendimento del Bund tedesco è al 2,59% e quello del BTP al 4,04% in calodi di 5pb. Lo spread Italia-Germania è a 145 punti base. Il differenziale Bund/OAT è a 72 punti base. Il cambio euro dollaro a 1,074. Petrolio Brent a 87,2 dollari, il WTI a 83 dollari. L’American Petroleum Institute si aspetta che le scorte di greggio si siano ridotte di 9,2 milioni di barili la scorsa settimana, il maggior calo in termini di barili da gennaio. Oro a 2.330 usd. Bitcoin a 60.850 dollari.

Unipol. Il big italiano delle assicurazioni ha aumentato la partecipazione aggregata in BPER Banca, istituto al centro delle speculazioni del risiko bancario, al 24,62% del capitale dal 19,85% precedentemente detenuto, dopo la sottoscrizione da parte della controllata UnipolSai di un contratto di tipo share swap, secondo quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB sulle partecipazioni rilevanti. Il contratto derivato di tipo share swap è stato sottoscritto con un primario operatore, prevede regolamento esclusivamente in contanti e avrà una scadenza massima il 25/02/2028.

Stellantis e Archer Aviation (azienda attiva nel settore dei velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale) hanno annunciato oggi che Archer ha ricevuto dal colosso automobilistico un investimento di altri 55 milioni di dollari nell’ambito dell’accordo di finanziamento strategico tra le società, dopo il raggiungimento dei risultati dei test di volo il mese scorso. L’investimento si aggiunge alla serie di acquisti per un totale di 8,3 milioni di azioni Archer effettuati da Stellantis nel marzo di quest’anno e ai 110 milioni di dollari investiti nel 2023.

Ita-Lufthansa, oggi è atteso verso le 11.45 il via libera dell’Europa al piano di rilancio. Subito dopo al Tesoro, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il presidente esecutivo di Ita Antonino Turicchi e l’amministratore delegato del gruppo Lufthansa Carsten Spohr terranno la prima conferenza stampa congiunta da quando è stata firmata l’intesa, poco più di un anno fa. L’accordo prevede tre tappe.

Syd-data, società attiva nel settore ICT, nel suo primo giorno di scambi sul mercato Euronext STAR Milan, ha chiuso ieri con un rialzo di oltre il 7%, con una capitalizzazione pari a circa Euro 111 milioni. Si tratta della nona ammissione sui mercati di Borsa Italiana della venticinquesima quotazione del 2024 su Euronext.

Tinexta ha ricevuto una comunicazione di disaccordo da parte dei venditori della quota di Defence Tech Holding riguardo ad alcune componenti del prezzo di esercizio della opzione call sulla società. Le parti si incontreranno nei prossimi dieci giorni per tentare un accordo.

Banca Profilo. Barents Re (riassicuratore con sede a Panama) è in cordata con un altro paio di investitori italiani tra cui Lmdv Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, per rilevare il gruppo di private banking controllato da Arepo, il veicolo del fondo Sator (in liquidazione) creato dal banchiere Matteo Arpe.

I dati di oggi: Indice Pmi servizi di giugno in Italia, Francia, Germania, Eurozona, Regno Unito. Eurozona: prezzi alla produzione maggio