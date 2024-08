Borsa 23 agosto: è il D-Day per il tassi della Fed. Investitori incerti tra tagli e timori di recessione

Powell, Harris e Macron: tutti e tre oggi potrebbero dare indicazioni e sui mercati non può che dominare la cautela. IerI a Wall Street sono prevalse le vendite, soprattutto, di nuovo, sui tech, mentre resiste il settore finanziario. La Boj si veste ancora falco, confermando l’intenzione di alzare i tassi. Borse europee viste in…

Tutta l’attenzione della giornata è concentrata sul discorso del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al Simposio della FED di Jackson Hole, oggi alle ore 16 italiane, con gli investitori che da una parte danno per scontato un taglio dei tassi a settembre, dall’altra, dopo aver visto temono il raffreddamento del mercato del lavoro, temono una caduta in recessione dell’economia statunitense e quindi la Fed voglia procedere con più azioni consecutive questo autunno. Ma oggi saranno da seguire anche le ripercussioni del discorso stanotte di Kamala Harris di accettazione della candidatura a Presidente degli Stati Uniti alla Convention democratica di Chicago e l’incontro del Presidente francese Macron con i gruppi parlamentari per dar vita a un governo

Il Dow Jones archivia la seduta con un leggero calo dello 0,43%; sulla stessa linea, perde terreno l’S&P-500, che si ferma a 5.571 punti, ritracciando dello 0,89%. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,68%); come pure, in rosso l’S&P 100 (-1,12%). L’indice VIX della volatilità a 17,55, in crescita per il terzo giorno consecutivo. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore finanziario. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori informatica (-2,13%), beni di consumo secondari (-1,87%) e telecomunicazioni (-0,93%). Pronunciati segni meno si riscontrano ovunque a Wall Street. A cominicaire da Tesla Motors, che lascia sul tappeto una perdita del 5,65%, ma da segnalare sono anche le vendite su Moderna, che ha terminato le contrattazioni a -6,49%, su Intel, che soffre un decremento del 6,12% e su Microsoft, con un calo del 2,03%. Il rendimento del Treasury Note a dieci anni è in rialzo a 3,84% da 3,79%.

Asia: la Boj ribadisce la necessità di alzare i tassi e lo yen sale

L’indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo è a +0,5%. Il governatore della BoJ, Kazuo Ueda, ha affermato in un’udienza parlamentare di vedere ancora i tassi di interesse molto bassi e che devono aumentare ulteriormente per raggiungere un livello neutrale. Ueda ha anche ribadito i piani per aumentare i tassi di interesse se l’inflazione dovesse rimanere stabile. I suoi commenti sono arrivati dopo che la BOJ ha aumentato i tassi nella riunione di fine luglio. Nel frattempo, l’inflazione dei prezzi al consumo (CPI) di luglio in Giappone è aumentata del +2,80%, leggermente sopra il +2,70% stimato, grazie al miglioramento della spesa e agli stipendi più alti. Ma l’inflazione di fondo, che esclude i costi di cibo ed energia ed è una metrica di inflazione chiave per la BoJ, è rallentata a +1,90% da +2,20% precedente, al di sotto dell’obiettivo annuale del +2% fissato dalla banca. La lettura ha sollevato alcuni dubbi su quanto margine di manovra abbia la BOJ per continuare ad aumentare i tassi. La valuta giapponese è salita fino allo 0,7% rispetto al dollaro, mentre i future sui titoli di Stato sono scesi.

Bain Capital sta portando avanti i suoi piani per un’Ipo del produttore di chip giapponese Kioxia Holdings Corp., che potrebbe raccogliere circa 500 milioni di dollari, secondo fonti a conoscenza del dossier citati da Bloomberg. Bain sta collaborando con alcune banche d’investimento per quotare in borsa l’azienda giapponese di memorie Nand flash, hanno aggiunto le fonti. Kioxia potrebbe avviare l’Ipo già nelle prossime settimane.

Il Kospi della Corea del Sud cede lo 0,1%, l’indice Hang Seng di Hong Kong perde lo 0,4% a causa della debolezza delle principali azioni Internet cinesi. Le Borse cinesi si riprendono. Il Paese del Dragone accelererà l’acquisto di case invendute e le trasformerà in alloggi a prezzi accessibili, ha affermato il vice ministro dell’edilizia abitativa e dello sviluppo urbano-rurale Dong Jianguo. L‘ASX 200 australiano scende dello 0,3%. L’indice Sensex indiano è piatto.

Le altre variabili

Il rendimento del Bund decennale è a a 2,24% da 2,19% ieri, mentre quello del BTP decennale è a 3,61% dal 3,55% di ieri ai minimi da inizio 2024 con lo spread fermo a 137 pb. L’Euro dollaro è a 1,113 in leggera ripresa. Petrolio: Brent e WTI poco mosso. Bitcoin a 60.800 dollari, +0,3%.

Borse europee oggi 23 agosto. Che cosa seguire

Le Borse europee sono attese oggi in frazionale rialzo in avvio di seduta sulla base del suggerimento dato dai futures: +0,10% il future sull’Eurostoxx50, positivi anche i futures statunitensi (+0,31% quello sul Dow Jones e +0,43% quello sull’S&P500). Ieri il FtseMib di Milano ha chiuso piatto. Il bilancio provvisorio della settimana è positivo di circa un punto. Il Dax di Francoforte è salito dello 0,2%, grazie alla spinta di Deutsche Bank . La prima banca tedesca ha chiuso in rialzo del +4%, dopo aver raggiunto un accordo con oltre la metà dei querelanti che l’avevano accusata di non averli pagati in modo appropriato nell’acquisizione di Postbank di diversi anni fa. Saranno liberati gli accantonamenti effettuati per potenziali pagamenti futuri. Elliott Inv. riceverà quasi 200 milioni dall’istituto nell’ambito dell’accordo transattivo.

Eni a annunciato il closing della vendita della controllata Nigerian Agip Oil Company (Naoc) alla società energetica nigeriana Oando. Ferrari Ha segnato giovedì il quinto record storico consecutivo a 433 euro.

Moncler. AlphaValue ha abbassato il giudizio a “Reduce” (ridurre il peso) con target price a 58,10 euro.

Nexi Giovedì ha portato a termine il dodicesimo rialzo consecutivo.

Promotica – società quotata all’Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy – ha comunicato che il socio di riferimento Dieci.Sette ha acquistato dall’azionista Giochi Preziosi 533.000 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 3,12% del capitale, a un prezzo unitario di 1,79 euro, per un controvalore complessivo di 954mila euro. L’acquisto è stato effettuato mediante operazione ai blocchi fuori mercato. In seguito a questa operazione, la quota di Dieci.Sette in Promotica è salita al 77,13%.

Stellantis Il governo sposterà altrove i fondi pubblici destinati alla gigafactory di Termoli se non avrà risposte “a breve” dalla società, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Per quanto riguarda Acc, la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, attraverso la sua consociata Saft, “attualmente sta potenziando il progetto della gigafactory di Termoli, oltre a quella in Germania, al fine di introdurre una nuova tecnologia per la produzione di celle e moduli, in modo da essere in linea con l’evoluzione del mercato” ha fatto sapere in una nota Stellantis in risposta alle parole del ministro Urso.

DiaSorin. La Corte d’Appello di Torino ha annullato la delibera della Consob con la quale era stata applicata alla società una sanzione amministrativa di 100 mila euro. La sanzione annullata dalla Corte d’Appello di Torino si riferiva alle informazioni rese note al mercato il 10 marzo 2020 e il 7 aprile 2020, relativi al completamento degli studi per il lancio, rispettivamente, di un test molecolare e di un test sierologico per la diagnosi e l’identificazione della risposta immunitaria al Sars-CoV-2, informazioni che, secondo la Consob, la società avrebbe dovuto classificare come privilegiate.

I dati in agenda oggi

Alle 10 è in agenda il sondaggio della Bce sulle aspettative dei consumatori. Focus anche sui pochi dati macro della giornata. Alle 08:45 l’indice sulla fiducia delle imprese manifatturiere in Francia ad agosto (precedente: 95 punti) e alle 16 le vendite di nuove case a luglio negli Stati Uniti (precedente: 0,617 milioni di unità).