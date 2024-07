Borsa 17 luglio, i mercati aprono incerti. Wall Street brilla anche senza i titoli del tech. A Milano occhi su Luxottica e Unieuro

Fnac Darty ha lanciato un’Opa sul distributore italiano di prodotti elettronici di consumo ed elettrodomestici presentata congiuntamente con Ruby Equity Investment con valutazione di 12 euro per azione, con un premio del 42% . Exilorluxottica ha invece intrapreso due nuove operazioni

Le Borse europee sono viste aprire poco variate, ma con l’attenzione all’Opa Fnac-Darty e RUBY su Unieuro e alle due nuove operazioni di EssilorLuxottica. Wall Street si sta riposizionando e ha visto una serie di prese di beneficio sui titoli del tech dopo le potenti salite, a favore invece di banche e piccole medie imprese. In Asia le Borse cinesi sono in calo dopo l’alert di Trump su Taiwan

Wall Street vola, anche senza i titani del tech: Tesla -3,16%, Nvidia -2,02%

Wall Street si sta riposizionando, dando la priorità alle banche e alle piccole e medie imprese e prendendo invece beneficio sui big del settore technologico che avevano macinato una serie di record. A influire positivamente sono stati i dati sulle vendite al dettaglio, migliori delle attese, e le trimestrali delle grandi banche, mentre in sottofondo restano le scommesse di un taglio dei tassi a settembre

Il Nasdaq ha chiuso in rialzo dello 0,2%, l’S&P500 dello 0,6%, 38° record da inizio anno. Miglior seduta dal giugno del 2023 e nuovo massimo storico per il Dow Jones +1,85%. Indice Russell 2000 delle piccole e medie imprese +3,5%, +12 % nelle ultime cinque sedute. Il rendimento dei Treasury Note a dieci anni al 4,16%, dal 4,21% del giorno prima. Robuste le banche con una nuova tornata di trimestrali ieri: BofA, che ha chiuso a +4,40% ha registrato profitti trimestrali in calo, ma ha previsto ricavi da interessi migliore del previsto per il quarto trimestre. Goldman Sachs +4,44%. Morgan Stanley chiude in calo dell’1,65% L’utile netto del secondo trimestre è salito a 3,1 miliardi di dollari, pari a 1,82 dollari per azione, rispetto ai 2,2 miliardi di dollari, o 1,24 dollari per azione, dell’anno precedente. Nel solo secondo trimestre i ricavi dell’investment banking hanno registrato una crescita del 51% a 1,62 miliardi di dollari.

In calo invece i titani tecnologici: Tesla -3,16%. Nvidia -2,02%. Trump Media & Technology -10%, dal +31% di ieri. La società ha comunicato alle autorità di controllo che ci sono 38 milioni di azioni potenzialmente in arrivo sul mercato. Stasera alle ore 20 italiane verrà pubblicato il Beige Book nel quale la Fed delinea le condizioni dell’economia Usa.

Borse cinesi in calo: pesa l’alert di Trump su Taiwan

Seduta contrastata per le borse asiatiche che, da un lato beneficiano del buon andamento di Wall Street e delle scommesse sulla politica monetaria della Fed, dall’altra risentono di tematiche prettamente locali, come le borse cinesi, che scontano negativamente alcuni commenti di Trump. L’ex presidente ha affermato che Taiwan dovrebbe “pagare gli Usa” per la protezione militare, implicitamente facendo capire che il supporto contro le pressioni di Pechino potrebbe venir meno dal momento che non c’è alcun accordo formale di protezione. Shanghai reagisce con un calo dello 0,30%, mentre Shenzhen perde lo 0,14%. Peggio Taiwan che scivola dell’1,22%. Poco sopra la parità Hong Kong (+0,28%).

Intorno alla parità la Borsa di Tokyo, alla ripaertura dopo la festività di ieri, con il Nikkei 225 che scambia con una limatura dello 0,14%, mentre il Topix 100 guadagna lo 0,42%. Sotto la parità Seoul, che mostra un calo dello 0,65%. La miglior borsa è quella dell’Australia, l’indice S&P ASX 200 guadagna lo 0,9%. Sale anche l’azionario della Nuova Zelanda (indice NZX50 +0,7%) nel giorno della pubblicazione di dati sull’inflazione: nel primo trimestre la crescita dei prezzi al consumo ha rallentato più del previsto, toccando i minimi degli ultimi tre anni.

Borsa oggi 17 luglio: che cosa seguire

Le Borse dell’Europa sono attese poco mosse in avvio di seduta. Il future sull’Eurostoxx50 segna un -0,08%. Contrastati i futures statunitensi: +0,02% quello sul Dow Jones e -0,20% quello sull’S&P500. Ieri il Ftse Mib di Milano ha chiuso ieri sulla parità. Il rendimento del Bund tedesco è al 2,42 in calo dal 2,47% e quello del BTP al 3,69%, nuovo minimo da oltre tre mesi. Lo spread Italia-Germania è a 127 punti base, livelli che non si vedevano da marzo. L’OAT francese decennale rende il 3,08% e il differenziale Bund/OAT è a 65 punti base. Il cambio euro dollaro fermo a 1,089. Petrolio in calo, sui minimi delle ultime quattro settimane, per effetto delle indicazioni di fiacca dell’economia della Cina. WTI a 80,5 dollari il barile. Brent a 83,5 dollari. Oro in lieve calo dopo il record di ieri, a 2.465 dollari. Bitcoin a 65.500, +1,5%.

EssilorLuxottica ha annunciato oggi due acquisizioni, una nel campo dell’abbigliamento e accessori (Supreme), l’altra in campo medico (Heidelberg Engineering). Da una parte l’accordo definitivo con VF Corporation, leader globale nel settore abbigliamento, calzature e accessori lifestyle, per l’acquisizione del marchio Supreme ad una cifra di 1,5 miliardi di dollari per cassa. Dall’altra l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione dell’80% in Heidelberg Engineering, azienda tedesca specializzata in soluzioni diagnostiche, tecnologie chirurgiche digitali e soluzioni IT per l’oftalmologia clinica.

Unieuro. Fnac Darty ha lanciato un’Opa sul distributore italiano di prodotti elettronici di consumo ed elettrodomestici presentata congiuntamente con Ruby Equity Investment con valutazione di 12 euro per azione, con un premio del 42% rispetto al prezzo di chiusura del 15 luglio. La quota potra’ essere corrisposta con 9 euro in contanti e 0,10 euro in azioni Fnac Darty.

doValue. L’istituto ha comunicato che aumenterà le masse gestite grazie al conferimento di portafogli di crediti UTP e una componente di stage 2 per un gross book value di 300 milioni di euro.

Azimut. In un’intervista al Sole 24 Ore Pietro Giuliani, presidente di Azimut Holding, oltre che uno dei suoi fondatori, dice che lo spin off annunciato a marzo creerà una fintech bank indipendente e aggiungerà circa a 1,5 miliardi di valore in più per i nostri azionisti. Riguardo all’eventualità Un’Opa ostile Giuliani dice di essere pronti alle barricate: esistono varie poison pill dal valore superiore ai 500 milioni che vanificherebbero un’eventuale offerta.

Mediobanca punta a crescere nel wealth management e al contempo a sviluppare il modello di investment banking nella direzione dell’advisory. Lo ha ricordato l’ad Alberto Nagel in un’intervista a Bloomberg aggiungendo che la banca d’affari punt a evolvere verso attività a basso assorbimento di capitale basate su commissioni

SolidWorld Group ha concluso l’aumento di capitale, con la sottoscrizione di tutte le 811.250 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, di 2,3 milioni. Le risorse saranno destinate all’ampliamento degli spazi produttivi di SolidFactory, la controllata specializzata nella progettazione e fabbricazione di intere linee di pannelli fotovoltaici, e per la realizzazione di un laboratorio di analisi cellulare

Adidas ha presentato dati del trimestre superiori alle aspettative ed ha alzato le previsioni di utile e ricavi dell’intero anno.

Asml Holding, uno dei principali produttori di macchinari per la fabbricazione dei chip, ha chiuso il secondo trimestre con una raccolta ordine di 5,6 miliardi di euro, uno in più delle stime degli analisti. I ricavi sono pari a 1,6 miliardi di euro.

Poste italiane Barclays alza il target price a 11,6 euro, era 11,2 euro in precedenza.

Italia. Prometeia ha rivisto in leggero rialzo la stima di crescita dell’Italia per il 2024 allo 0,9% dallo 0,8% previsto a maggio. Per il 2025 l’istituto stima un Pil a +0,9%, come si legge nel ‘Brief’ di luglio. Il governo Meloni punta a una crescita dell’1% quest’anno e dell’1,2% il prossimo, dopo il +0,9% del 2023. Ieri il Fondo monetario internazionale ha confermato la stima di crescita dell’Italia per quest’anno allo 0,7%, mentre ha rivisto al rialzo quella per il 2025 a 0,9% da 0,7% previsto ad aprile.

I dati di oggi. Alle ore 11 Indice dei prezzi al consumo (finale) a giugno 2024 della zona euro, (Consensus: +0,2% m/m; +2,5% a/a). Indice dei prezzi al consumo (core, finale) a giugno 2024. (Consensus: +2,8% a/a).