Borsa 17 luglio: banche ed energia tengono a galla Milano in attesa della Bce, tonfo di Asml ad Amsterdam. Oro e bitcoin in rally

Regna l’incertezza sulle Borse europee in attesa delle nomine Ue e della Bce. Asml manda in profondo rosso Amsterdam, Milano sopra la parità. Vola Unieuro dopo l’Opa. Bitcoin e oro in rialzo con Trump