Borsa 14 agosto: l’inflazione Usa rallenta oltre le attese e anche la volatilità dei mercati cala

Le ultime notizie macro che arrivano dall’America incoraggiano i mercati anche se il ritorno alla normalità dopo lo shock giapponese e l’altalena del Big teche non si è ancora pienamente realizzato

Rallenta l’inflazione Usa. Il dato, depurato delle componenti volatili degli alimentari e dell’energia, scende allo 0%, meglio delle attese. A livello annuale, l’incremento è stato pari al +2,2%, sotto il dato precedente (revisionato) del +2,7%, e poco sotto le attese del +2,3%. Viene così meno uno dei fattori di incertezza del mercato: Indice VIX della volatilità in calo a 19,50 punti, sotto quota 20 punti per la prima volta dal 2 agosto.

Sempre più tesa la situazione geopolitica

Israele ha messo il suo esercito in stato di massima allerta per la prima volta questo mese dopo aver osservato i preparativi di Iran e Hezbollah per portare a termine gli attacchi minacciati. Secondo la Casa Bianca, è sempre più probabile che l’Iran attacchi Israele questa settimana: le nuove informazioni suggeriscono che un attacco potrebbe avvenire prima dei colloqui diplomatici sulla situazione a Gaza, previsti per giovedì. Circa 25 razzi sono stati lanciati da Hezbollah dal Libano contro l’Alta Galilea, nel nord di Israele. L’attacco non avrebbe provocato alcun ferito. Un alto funzionario di Hamas ha confermato che l’organizzazione non parteciperà ai colloqui previsti per domani e ha chiesto una risposta da parte di Israele alla sua ultima proposta, avanzata a luglio.

I listini Usa hanno registrato una giornata tonica anche se in altalena: +1,68% l’S&P500, +2,43% il Nasdaq. È probabile che sia necessaria ancora qualche seduta pria di rivedere il mercato muoversi entro parametri meno volatili.

Continua a brillare Nvidia +5,29% (+4 alla vigilia). Tiene botta nel giorno dei conti Home Depot +0,97%, nonostante le preoccupazioni sulla tenuta dei consumi.

Starbucks +20,76%. La società ha sostituito il Ceo Laxman Narasimhan con Brian Niccol, Ceo di Chipotle -10%.

Google presenta i nuovi smartphone

Google al suo evento hardware Pixel ha ufficialmente lanciato i nuovi smartphone Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL. Questa nuova generazione di dispositivi integra l’intelligenza artificiale e utilizza il processore proprietario Tensor G4. Rispetto alla serie precedente, presentata nell’ottobre scorso, i Pixel 9 si distinguono per un design rinnovato. L’obiettivo è rafforzare la sua presenza nel mercato globale degli smartphone. Nonostante la sua quota di mercato sia ancora limitata a livello mondiale, Google sta guadagnando terreno negli Stati Uniti e punta a sfidare i colossi come Samsung e Apple, soprattutto attraverso l’integrazione avanzata dell’AI. Questo momento cruciale potrebbe determinare un nuovo equilibrio nel settore, con Apple che mostra ritardi nell’AI e Google che mira a consolidare la sua posizione come innovatore chiave.

Poco mossi gli indici europei

Contrastati intanto gli indici europei: EuroStoxx50 +0,49%, Dax di Francoforte +0,54%. Il sentiment degli investitori tedeschi è sceso più del previsto ad agosto, registrando un calo dell’indice della fiducia economica a 19,2 punti dai 41,8 punti di luglio. Lo ha comunicato l’istituto di ricerca economica Zew. Il consenso raccolto da Bloomberg prevedeva 34 punti.

Poco mossa Piazza Affari che guadagna lo 0,25%. Poco più convinti a Londra +0,3%, Parigi +0,35%, Amsterdam +0,37%, Francoforte +0,54%. La migliore di giornata è stata Madrid +0,73%.

Kishida non si ricandida

Le borse asiatiche hanno avuto un inizio misto, con Tokyo che ha rapidamente perso slancio dopo la notizia che il primo ministro giapponese Kishida non si ricandiderà come capo del partito di governo. Il Nikkei 225 è sceso dello 0,1% a 36.192,93. In contrasto, l’indice australiano S&P/ASX 200 è aumentato dello 0,5% a 7.869,40, mentre il Kospi sudcoreano ha guadagnato lo 0,7% a 2.640,10.

Continua la marcia dei Btp

A Milano continua la marcia dei Btp: il rendimento del decennale è sceso a 3,58%, -5 punti base, nuovo minimo da inizio 2024. La BCE, secondo l’80% degli economisti intervistati da Reuters, taglierà il tasso di deposito di 25 punti base altre due volte quest’anno, a settembre e a dicembre, portando il tasso di deposito al 3,25%.

Tra i titoli spicca Amplifon (+0,82%) che sta per superare quota 10.000 negozi grazie all’acquisto di una serie di nuovi punti vendita e all’avvio di un nuovo progetto pilota per portare Amplifon nei centri commerciali dell’area di Sidney. L’Australia è il decimo mercato mondiale per gli apparecchi acustici.

Banca Monte Paschi (-0,43%) dopo che la capogruppo è stata selezionata da Bce a partecipare allo stress test 2024 sulla cyber resiliency.

Prysmian +1,29%, ha vinto una causa negli Stati Uniti per violazione dei segreti commerciali contro la concorrente Sterlite Technologies ottenendo un risarcimento di 96,5 milioni di dollari.

Stellantis -0,73%, Rbc e Goldman Sachs tagliano il target price.

Tim -1,45%, ha firmato con Ardian e Daphne 3 l’accordo per la vendita della quota residuale in Inwit. L’accordo si basa su una valutazione delle azioni Inwit pari a 10,43 euro e comporta per Tim un incasso, aggiuntivo rispetto alla guidance 2024, di circa 250 milioni di euro.