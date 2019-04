Bonus Sud: dal 1° maggio gli incentivi per chi assume giovani disoccupati

Dal 1° maggio entra in vigore il bonus Occupazione sviluppo Sud. Le aziende riceveranno un forte sgravio contributivo. Il termine è fissato il 31 dicembre 2019.

Per il Bonus occupazione al Sud è partito il conto alla rovescia: dal primo maggio – ed fino al 31 dicembre 2019 – le aziende che assumono giovani e disoccupati nel Mezzogiorno potranno beneficiare delle nuove agevolazioni disposte dal governo. Il decreto Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) contiene infatti forti sgravi contributivi per favorire l’assunzione di persone con difficoltà d’accesso all’occupazione.

I nuovi incentivi, legati al bonus Occupazione sviluppo Sud, prevedono delle agevolazioni per le aziende che quest’anno assumeranno in base a requisiti di età o disoccupazione. I disoccupati devono possedere il requisito della giovane età compresa tra i 16 e 34 anni ma, verranno prese in considerazione anche le persone dai 35 anni in su, in caso non fossero retribuite regolarmente da almeno sei mesi. Il tempo per avviare le assunzioni sarà compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019. Tra due giorni quindi, le imprese potranno iniziare a presentare le domande.

L’incentivo verrà convalidato per diversi generi di assunzione: a tempo indeterminato, che siano a tempo pieno o part-time. Non solo, beneficiano degli sgravi anche anche quelle con contratto di somministrazione o per rapporti di apprendistato e di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro.

Un altro requisito importante è che le persone non possono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore. I chiarimenti riguardo all’esecuzione delle modalità saranno compito dell’Inps. Questo privilegio scatterà in otto regioni italiane: Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

L’importo massimo previsto sarà di 8.060 euro per persona assunta su base annua. Il godimento dell’incentivo dovrà in ogni caso avvenire entro il termine stabilito: il 28 febbraio 2021.

Nel mentre, l’Anpal ha rimandato il termine per fruire di un altro incentivo chiamato Occupazione Neet. In questo caso il bonus è riconosciuto tra le assunzioni effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2019 e riguarda i giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani. La disposizione spetta alle imprese che assumeranno giovani, anche di età inferiore ai 18 anni a condizione che, siano prosciolti dal diritto-dovere di istruzione e formazione.

I cosiddetti Neet ( Not engaged in education, employment or trainment) cioè non inseriti in un percorso di lavoro, di studi o di formazione, possono avere un età compresa tra i 16 e i 29 anni. Questo incentivo riduce i contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro l’anno, che su base mensile vale 671,66 euro.