Bonus psicologo 2024, pubblicate le graduatorie Inps: ecco come verificare se la domanda è stata accolta

Non tutti coloro che hanno presentato domanda potranno beneficiare del bonus: lo avrà al massimo il 5% dei richiedenti. Ecco come scoprire se si è tra i fortunati

Finalmente, l’Inps ha pubblicato le tanto attese graduatorie per il bonus psicologo 2024, un sostegno economico destinato a chi combatte con problemi di salute mentale come depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Ma poiché le graduatorie vengono stilate partendo dai livelli di Isee più basso e, a parità di valore, dall’ordine cronologico di presentazione delle domande, soltanto una piccolissima parte dei richiedenti potrà accedere all’aiuto.

Bonus psicologo 2024: troppe domande e pochi fondi

La misura prevede un contributo per sedute di psicoterapia che può variare da 500 a 1.500 euro, con un limite massimo di 50 euro per ogni seduta. Con un budget di 10 milioni di euro, sono state ricevute oltre 400mila domande entro il 31 maggio, ma solo tra l’1,67% e il 5% dei richiedenti avrà successo nel riceverlo, a causa delle risorse limitate disponibili. Per scoprire se si è stati ammessi al sussidio bisogna controllare le graduatorie pubblicate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale. Queste liste sono state stilate su base regionale, con l’eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la graduatoria è provinciale.

Inoltre, l’Istituto ha previsto una finestra aggiuntiva per la registrazione dei dati di fatturazione per gli psicologi che hanno confermato le sedute ma non hanno completato la documentazione entro il 21 maggio 2024. Questa opportunità sarà disponibile fino al 31 luglio 2024, offrendo una seconda chance per conformarsi ai requisiti richiesti.

Bonus psicologo 2024: ecco come sapere se la domanda è stata accolta

Per verificare lo stato della propria domanda, è possibile accedere alla sezione dedicata del sito dell’Inps tramite Spid o Cie. È sufficiente cercare il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus Psicologo” e cliccare su “Utilizza il servizio”. Qui è possibile consultare l’esito della richiesta. Nel caso in cui la domanda sia stata accolta, saranno visualizzati l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per prenotare le sedute di psicoterapia.

I beneficiari hanno a disposizione 270 giorni dall’11 luglio per utilizzare il contributo, dopodiché il codice univoco assegnato sarà automaticamente annullato.

Se la domanda “non è stata accolta provvisoriamente”, significa che, trascorsi 180 giorni dalla definizione della prima graduatoria, le risorse non utilizzate verranno riassegnate secondo l’ordine della graduatoria, individuando nuovi beneficiari con le stesse modalità della prima assegnazione.