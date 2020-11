Bonus internet, pc e tablet al via: ecco come fare domanda

Dal 9 novembre si potrà richiedere il bonus internet, pc e tablet – Attenzione però, bisogna fare in fretta: a disposizione ci sono solo 204 milioni – Ecco chi può presentare domanda, come farlo e come funzionano gli sconti

Dopo la problematica partenza del bonus bici 2020, il 9 novembre è il giorno del bonus internet, pc e tablet che mette a disposizione delle famiglie con un Isee inferiore a 20mila euro fino a 500 euro da spendere per l’attivazione di connessioni a banda ultralarga e per il contestuale acquisto di dispositivi informatici.

BONUS INTERNET, PC E TABLET: CHI PUÒ RICHIEDERLO

Secondo i calcoli di Infratel, sarebbero 2,2 milioni le famiglie con le carte in regola per ricevere il bonus. Attenzione però ai fondi: il Governo ha messo sul piatto solo 204 milioni di euro che basteranno per poco più di 400mila utenti. A poter usufruire dei voucher saranno dunque le famiglie che faranno richiesta per prime. Nel soddisfare le domande infatti si seguirà il criterio temporale.

Il bonus, come detto, è riservato alle famiglie con un Isee inferiore a 20mila euro l’anno che al momento della presentazione della richiesta non possiedono un contratto di connettività o che hanno in casa una connessione internet con una velocità in download inferiore a 30 Mbps (Megabit al secondo). Escluse invece le famiglie che hanno già in casa una connessione a banda ultralarga per le quali non è dunque prevista nemmeno la possibilità di effettuare un upgrade per aumentare la velocità.

In Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Toscana, e su esplicita richiesta di queste regioni, la misura sarà applicabile solo ad utenze localizzate in alcuni comuni.

BONUS INTERNET, PC E TABLET: COME FUNZIONA

I 500 euro che arriveranno tramite voucher potranno essere utilizzati sotto forma di sconto concesso dai rivenditori per l’acquisto di una connessione con velocità minima di download pari a 30 Mbps per almeno 1 anno. Se nell’arco del periodo di riferimento del contratto l’utente decide di cambiare operatore avrà la possibilità di usare il residuo del bonus con il nuovo provider.

C’è inoltre un altro paletto: l’utente è obbligato a scegliere la connessione più veloce tra quelle disponibili nella sua zona. Facendo un esempio pratico, se l’immobile è servito sia da una connessione Ftth (Fiber to the Home) che da una Fttc (Fiber to the cabinet), dovrà scegliere per forza la prima, anche se più costosa.

Una volta firmato il contratto di connessione alla banda ultralarga, il residuo potrà essere usato per comprare pc o tablet forniti dagli stessi operatori telefonici. Il bonus non sarà valido se i dispositivi vengono acquistati presso la grande distribuzione o rivenditori diversi dai provider telefonici.

Da sottolineare che l’acquisto di pc e tablet è solo contestuale alla sottoscrizione del contratto internet. Vale a dire: niente fibra, niente device.

Secondo le istruzioni fornite da Infratel “allo sconto sui servizi di connettività per una durata non inferiore a 12 mesi, può essere destinata una somma compresa tra 200 e 400 euro”. Allo sconto su pc o tablet posso invece andare tra 100 e 300 euro.

BONUS INTERNET, PC E TABLET: COME FARE DOMANDA

Le domande possono essere presentate fino al 1°ottobre del 2021 presso qualsiasi punto vendita di uno degli operatori telefonici iscritti al portale Infratel Italia dedicato al bonus.

Per inoltrare la richiesta serviranno una copia del documento d’identità e una dichiarazione sostitutiva che attesti il livello reddituale del nucleo familiare. Bisognerà inoltre certificare che nessun componente dello stesso nucleo ha già usufruito del bonus.

Spetterà all’operatore telefonico il compito di inserire i dati nel portale Infratel e specificare la connessione scelta e la tipologia di tablet o computer acquistata.