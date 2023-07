Bonus assunzioni under 30, come funziona e quali sono i requisiti: ecco tutti i dettagli

Per chi ha meno di 30 anni, non studia e non lavora scattano nuove agevolazioni statali per stimolare le assunzioni: ecco come funziona

Da oggi, 31 luglio, si può presentare la domanda per il bonus assunzioni di giovani under 30 che non studiano e non lavorano. Sono i cosiddetti Neet (Not in education, employment or training), una platea di 1,7 milioni di giovani, che rappresentano in Italia il 19% della popolazione fra 15 e 29 anni. Ma come funziona e come richiederlo? Per la presentazione della domanda del bonus, le imprese, così come i giovani, sono chiamate a rispettare vari requisiti.

Con la circolare 68 del 21 luglio l’Inps ha diffuso le istruzioni operative per applicare l’agevolazione destinata a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei Neet. L’Anpal, con il decreto del 19 luglio, aveva comunicato la ripartizione delle risorse fra le Regioni. La regione con maggiori fondi per le assunzioni di giovani è la Lombardia (24 milioni di euro), seguita da Veneto (8,1 milioni), Campania (7,6 milioni), Lazio (6,8 milioni), Emilia-Romagna (6,6 milioni) e Piemonte (6 milioni). L’incentivo si può richiedere fino a esaurimento delle risorse stanziate dal governo (85,7 milioni di euro).

Bonus assunzioni under 30: i requisiti

Il giovane da assumere non deve avere compiuto 30 anni, non deve lavorare né studiare, e deve essere iscritto al programma “Iniziativa occupazione giovani” o al programma Gol (Garanzia di occupazione per i lavoratori). Le iscrizioni a questi programmi sono ancora possibili: l’incentivo si applica per le assunzioni che avvengono dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.

L’agevolazione riguarda i soli lavoratori del settore privato (la Pubblica amministrazione è esclusa). Non può essere usata per stabilizzare lavoratori assunti a termine, non si applica ai lavoratori domestici, né agli intermittenti, né ai prestatori di lavoro occasionale.

Come ottenere il bonus?

L’incentivo previsto dal decreto Lavoro (Dl 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, articolo 27) consiste in un aiuto a favore del datore pari al 60% della retribuzione lorda del giovane assunto, per un anno, che si riduce al 20% della retribuzione nel caso in cui vi sia cumulo con altri incentivi o aiuti (a eccezione degli sgravi per l’apprendistato professionalizzante). Ad esempio, sottolinea l’Istituto, la riduzione scatta anche nel caso in cui il giovane fruisca del “taglio” sul cuneo fiscale (in vigore fino a dicembre 2023) e applicato a vantaggio dei lavoratori, per retribuzioni fino a 35mila euro annui.

Dunque, si può prevedere che, praticamente quasi nessun giovane under 30 potrebbe beneficiare della misura piena del bonus Neet, considerando che difficilmente la retribuzione annua potrebbe superare 35mila euro (oltre 2.500 euro lordi al mese) sui quali si applica già lo sconto contributivo del 6% o del 7%. Secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, l’Inps ha precisato anche che la circolare 68/2023 è stata “condivisa preventivamente dal ministero del Lavoro”.

Bonus assunzioni under 30: come fare domanda

Il modulo per l’istanza è disponibile sul portale dell’Inps: le imprese che abbiano intenzione di effettuare delle immissioni di giovani e sfruttare l’incentivo dovranno procedere per via telematica. L’istituto entro 5 giorni dovrà comunicare all’interessato l’effettiva disponibilità delle risorse. Dopo questa comunicazione il datore di lavoro avrà 7 giorni per stipulare il contratto di lavoro e per darne notizia all’Inps.

L’erogazione del bonus assunzione giovani under 30 avverrà mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del datore di lavoro.