Bonus 550 euro lavoratori part time verticale: a chi spetta e come fare domanda all’Inps entro il 30 novembre

Si tratta dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori part-time ciclico verticale. La domanda si può inviare fino al 30 novembre. Ecco a chi spetta e come fare domanda all’Inps

Arriva il bonus da 550 euro per i lavoratori con contratto part time. L’indennità una tantum è stata introdotta dal decreto Aiuti e i dipendenti delle aziende private hanno tempo fino al 30 novembre 2022 per presentare la domanda. Si tratta di una indennità una tantum per il 2022 che non concorre alla formazione di reddito ed è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità. Ecco come funziona il bonus da 550 euro per i lavoratori part time verticale, a chi spetta e come fare domanda all’Inps.

Bonus 550 euro: cos’è e come funziona il contratto part time verticale

Il bonus per lavoratori con contratto part time verticale è un contributo una tantum pari a 550 euro erogato dall’Inps. Nel part time verticale l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, quindi per 8 ore al giorno, ma limitatamente a determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno. Ad esempio, potrebbe lavorare solo tre giorni alla settimana.

A chi spetta il bonus da 550 euro per lavoratori part time verticale? I requisiti

Come riferisce la circolare 115-2022 dell’Inps, i destinatari del bonus una tantum (una sola volta) sono i lavoratori dipendenti di aziende private, già titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con periodi non interamente lavorati di almeno un mese (quattro settimane) in via continuativa e complessivamente compresi tra 7 e 20 settimane. Da questo conteggio restano fuori gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali il periodo sarà parametrato in giornate.

Inoltre, può presentare domanda chi possiede i seguenti requisiti:

Al momento della trasmissione della domanda il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente.

Non percepire indennità di disoccupazione (Naspi), anche se sospesa.

Non percepisce alcun trattamento pensionistico diretto (incluso l’Ape sociale).

Per poter beneficiare del bonus di 550 euro, i lavoratori interessati devono inviare la domanda esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Inps.

Bonus 550 euro lavoratori part time: come fare domanda all’Inps

Per ottenere il bonus bisogna fare domanda all’Inps entro il prossimo 30 novembre 2022, tramite accredito con:

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

La domanda è già attiva e la richiesta si può inviare selezionando “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”, disponibile sul sito Inps che si raggiunge a partire dall’Home page. Poi “Prestazioni e servizi – Servizi – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e infine “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.

Una volta presentata la domanda sarà possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda, se necessario aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento e visualizzare e scaricare le ricevute.

Altri canali per fare domanda

Oppure si può richiedere l’indennità una tantum anche tramite patronato oppure chiamando il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito) o al numero 06 164164 da mobile (a pagamento, in base alla tariffa del proprio gestore telefonico).