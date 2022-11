Bonus 150 euro, quando arriva? Pagamenti a novembre 2022 e febbraio 2023: ecco il calendario Inps

Per l’indennità una tantum alcune categorie di beneficiari dovranno attendere fino a febbraio 2023. Ecco il calendario per il pagamento del bonus 150 euro da parte dell’Inps

Quando arriva il bonus 150 euro? Mentre ad alcuni è già arrivato, molti ancora sono in attesa e dovranno aspettare più a lungo: fino a febbraio 2023. Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti e per coloro che operano nel settore sportivo è l’Inps ad accreditare l’indennità una tantum contro il caro prezzi. Vediamo quando arriva il bonus 150 euro secondo il calendario dell’Inps.

Quando arriva il bonus 150 euro?

La maggior parte dei beneficiari, tra cui anche lavoratori dipendenti e pensionati, ricevono il bonus in automatico a novembre 2022, mentre altre categorie, soprattutto quelle che devono presentare domanda entro il 31 gennaio 2023, lo percepiranno a febbraio 2023.

Per il lavoratore dipendente l’indennità sarà versata direttamente dal datore di lavoro con la retribuzione di novembre, erogata nello stesso mese o a dicembre. Mentre le partite Iva iscritte alle Casse di Previdenza Private hanno ricevuto i 150 euro insieme al bonus 200 euro.

Infine, tutte le altre categorie di beneficiari ricevono l’indennità dall’Inps. E come chiarito in una circolare, le operazioni di pagamento sono già partite e si concluderanno a febbraio 2023, dopo aver effettuato le verifiche necessarie.

A chi spetta e chi deve presentare domanda all’Inps

Secondo quanto ribadito dalla circolare, ci sono alcune categorie che devono fare domanda all’Inps per ottenere l’indennità una tantum entro il 31 gennaio 2023. L’Istituto dovrà fare tutte le verifiche del caso e questo farà ancora slittare i tempi, probabilmente sempre entro febbraio 2023. Ecco di chi si tratta: dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; dottorandi e titolari di assegni di ricerca; i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

A seguire il tabella riassuntiva su requisiti, modalità e tempi di pagamento del bonus 150 euro per chi riceve le somme direttamente dall’Inps.