Bonifico istantaneo gratuito: da oggi senza costi extra anche per multe, bolli e bollettini scolastici

Dal 9 gennaio 2025, i bonifici istantanei avranno lo stesso costo di quelli tradizionali e saranno obbligatori per tutte le banche. Le nuove regole Ue favoriranno pagamenti rapidi, anche verso la Pubblica amministrazione

Dal 9 gennaio 2025, grazie a nuove regole europee (Regolamento Ue 2024/886), i bonifici istantanei diventeranno più accessibili e convenienti, costando quanto quelli tradizionali. Inoltre, tutte le banche saranno obbligate a riceverli, facilitando l’uso di questo strumento sia per i consumatori che per le imprese. Fino a oggi, i bonifici istantanei erano spesso soggetti a costi extra e non sempre disponibili, ma le nuove regole ne faciliteranno l’utilizzo senza sovraccosti.

L’Unione europea punta a velocizzare l’adozione dei bonifici istantanei e a migliorare la competitività dei servizi di pagamento europei su scala globale. Con queste nuove regole, i bonifici istantanei saranno disponibili uniformemente in tutta l’area Sepa, che include i 27 Paesi della Ue e altri 9 Paesi europei come Svizzera, Norvegia e Regno Unito.

Cos’è un bonifico istantaneo? E cosa cambia da oggi?

Un bonifico istantaneo consente di trasferire denaro sul conto del beneficiario in appena 10 secondi, con disponibilità immediata dei fondi. È possibile effettuarli 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inclusi i giorni festivi. Il limite massimo per ogni bonifico istantaneo è di 100mila euro.

Ma cosa cambia da oggi? Tutte le banche dell’Eurozona che offrono bonifici ordinari in euro dovranno accettare anche quelli istantanei, applicando le stesse commissioni. Una delle principali novità riguarda i pagamenti alla Pubblica Amministrazione. Sempre da oggi, sarà possibile utilizzare i bonifici istantanei per pagare multe, bollettini scolastici, bolli e altre tasse. Il trasferimento avverrà in pochi secondi, liberando il debitore immediatamente, anche nei fine settimana. I pagamenti istantanei dalla Pa verso i cittadini, invece, saranno operativi dal 9 ottobre 2025. Questo ritardo è dovuto alla necessità di implementare un sistema di verifica per evitare errori o frodi.

I prossimi passi

Dal 9 ottobre 2025, entrerà in vigore l’obbligo di invio dei bonifici istantanei. Da quel momento, sarà possibile eseguire bonifici istantanei in euro da qualsiasi conto di pagamento e attraverso tutti i canali già utilizzati per i bonifici tradizionali, come home banking, mobile banking, sportelli automatici, terminali self-service, filiali e telefono.

Sempre dalla stessa data, sarà attivato un sistema di verifica che controllerà, nei 10 secondi tra l’invio e la ricezione del bonifico, la corrispondenza tra Iban e nome del beneficiario. Questo garantirà maggiore sicurezza nelle transazioni. Per le banche dei Paesi non appartenenti all’area euro, le scadenze per l’introduzione di queste misure saranno posticipate al 2027.