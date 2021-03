Blocco dei licenziamenti fino a ottobre per chi non ha la cig

Per chi usufruisce di ammortizzatori sociali lo stop è fino a giugno – Novità in arrivo anche su reddito d’emergenza e reddito di cittadinanza

Il Governo prepara un doppio binario per il blocco dei licenziamenti. Per i lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari, compresa la cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti si protrarrà fino a giugno. Per tutti gli altri lo stop durerà fino ad ottobre. Quattro mesi in più durante i quali il Governo porterà avanti la riforma degli ammortizzatori sociali promessa da tempo. Ad annunciare le novità è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Anch’io.

Orlando ha inoltre spiegato che, entro marzo-aprile dovrebbe essere varato il documento politiche sugli ammortizzatori sociali.

Novità arriveranno anche sul reddito d’emergenza. Il sostegno economico a disposizione nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 andrà incontro ad un allargamento della platea, che sarà effettuato modificando i requisiti d’accesso alla misura.

Parlando della possibilità di detrarre una parte dell’affitto dalla definizione del reddito, il ministro ha detto che “purtroppo ci sono nuovi poveri si cerca di allargare un po’ la coperta per coprire le persone che si sono trovate improvvisamente in una situazione di difficoltà”.

Infine, sul reddito di cittadinanza, orlando ha assicurato che “stiamo lavorando, abbiamo costituito un comitato previsto dalla legge, ma mai costituito: faremo una analisi di quanto avvenuto”. Per il ministro, “si deve rafforzare la parte che spinge sulle politiche attive del lavoro, per trovare forme di riqualificazione e accesso al lavoro e superare alcuni ostacoli che precludono l’accesso”.