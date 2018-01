BlackRock alle aziende Usa: “Dedicatevi anche al bene comune”

Il fondo d’investimento dà l’esempio e raddoppia la squadra addetta alla governance. Ha scritto alle società nelle quali è azionista chiedendo di “spiegare come intendono dare un contributo positivo alla società” – Le grandi sfide: salari, automatizzazione del lavoro, cambiamenti climatici.

“Un’azienda non deve solo produrre risultati finanziari ma anche mettersi al servizio del bene comune”. Parole semplici, ma che fanno un certo effetto se pronunciate da Blackrock, il più grande fondo d’investimento del mondo con i suoi 6.000 miliardi di dollari gestiti. Una macchina da soldi, che però come ogni inizio anno ha mandato una lettera a ognuna delle società americane nelle quali è azionista, raccomandandosi di comunicare meglio le loro strategie e di dedicarsi non solo al profitto.

“Per prosperare nel tempo – recita la lettera – qualsiasi impresa deve non soltanto produrre risultati finanziari ma anche spiegare come intende dare un contributo positivo alla società. Le aziende devono beneficiare ad azionisti, dipendenti, clienti e a tutta la comunità all’interno della quale operano. E devono curare il loro impatto sociale, dimostrandosi attente ai grandi temi attuali come i salari bassi, il lavoro automatizzato, i cambiamenti climatici. Fattori che potrebbero indebolire il loro potenziale di crescita”, sostiene Blackrock.

Per raggiungere questo obiettivo Blackrock suggerisce anche di “dialogare con gli azionisti tutto l’anno, e non solo in occasione delle assemblee”. Per favorire questo dialogo, il fondo ha deciso di investire più tempo e più risorse: nei prossimi tre anni la squadra addetta alla governance raddoppierà i suoi effettivi da 31 a 60. Se ne occuperà direttamente Barbara Novick, vicepresidente e cofondatrice di BlackRock.